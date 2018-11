Geld over? Geef een ton uit aan deze “nieuwe” 2CV

Hé, je moet er iets voor overhebben.

Nog tijdens het schrijven van dit artikel horen we in de verte het soppende ondergoed van de hier aanwezige francofielen. Logisch, want het komt zelden voor dat werkelijk klassieke, iconische auto’s in nieuwstaat worden aangetroffen. Specialer nog is het wanneer diezelfde auto’s te koop worden aangeboden. Bij onze oosterburen is dit toch echt het geval.

Aan de andere kant van de grens staat namelijk een praktisch nieuwe Citroën 2CV6 Club, die klaar is om de garage van een nieuwe eigenaar te ontdekken. De auto is ruim 28 jaar in het bezit geweest van zijn eerste baas en heeft in die tijd bijster weinig kilometers afgelegd. Sterker: we vermoeden dat de eigenaar zijn Citroën 2CV helemaal niet van stal heeft gehaald, daar er slechts 145 km op de teller is af te lezen.

Het vermoeden wordt enigszins bevestigd door het feit dat de auto in zijn 28 jaar op aarde geen enkele keer gerestaureerd is en tevens geen nieuwe laklaag heeft gekregen. Bijna dertig jaar lang heeft de auto in een droge garage mogen vertoeven. De eigenaar heeft in deze periode zelfs de onderzijde van de auto verzegeld, om alle risico’s te vermijden. Het zal de investering ongetwijfeld waard zijn geweest, want wanneer de auto voor de volledige vraagprijs verkocht wordt, mag de huidige eigenaar liefst 99.000 euro bijschrijven op zijn rekening.

Het is nog maar de vraag of alles naar behoren werkt. De nog geen 30 pk sterke tweecilinder en de handgeschakelde vierbak zijn immers amper aangeraakt. Aan de andere kant, dankzij de haarfijne buiten- en binnenzijde is het een volwaardig museumstuk. Een museum kan hij overigens sowieso wel in als slotakkoord van een 2CV-collectie, want de auto in kwestie is in het allerlaatste productiejaar gebouwd.

