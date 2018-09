Pardon? Topman VW voorspelt terugkeer diesel [updated]

De Duitsers hebben de krachtbron nodig om de milieudoelstellingen te halen.

De Volkswagen Group, het concern waarvan de naam terecht al jaren door het slijk wordt gehaald vanwege de wanpraktijken met de dieselmotoren, heeft deze week een merkwaardige ambitie uitgesproken. Nog exacter, het was de CEO Matthias Müller tegenover verschillende journalisten liet weten dat zij nog niet klaar zijn om de zelfontbrander te laten vallen.

Hierover kunnen wij ons gemakkelijk verbazen, want het is juist te wijten aan het wereldwijd bekende emissieschandaal van Volkswagen dat de dieselmotor bij de consument uit de gratie is gevallen. Sterker: niet alleen de doorsnee consument wil weinig tot niets meer te maken hebben met de dieselmotor, ook overheden en automerken zelf zien er weinig in om de zelfontbrander een plaats te geven op deze aarde. Steden verbannen de diesel uit de binnenstad, terwijl fabrikanten het soort krachtbron alsmaar vaker uit het gamma beginnen te trekken.

Kortom, dat Matthias Müller verwacht dat de dieselmotor binnen korte tijd op een heuse renaissance kan rekenen, begrijpen wij gezien de huidige stand van zaken niet helemaal. De volledige quote van Müller luidt als volgt:

“Diesel will see a renaissance in the not-too-distant future because people who drove diesels will realize that it was a very comfortable drive concept. Once the knowledge that diesels are eco-friendly firms up in people’s minds, then for me there’s no reason not to buy one.”

Het is ons niet geheel duidelijk waarom Müller ineens dergelijke ideeën de wereld in begint te gooien. Dat gezegd hebbende, wellicht heeft het iets te maken met de milieudoelstellingen. Diezelfde Müller liet namelijk eveneens vallen dat de Volkswagen Group er alles aan doet om aan deze eisen te voldoen. Echter, volgens hem wordt het knap lastig aan de milieudoelstellingen te voldoen als er steeds minder diesels rondrijden. Zo vertelde hij: “If there is less diesel, then getting to that goal just gets tougher.”

De nieuwe topman van het automerk Volkswagen, Herbert Diess, sprong hem overigens nog bij door te stellen dat EV’s alleen niet voldoende zullen zijn om het milieu te verbeteren. Zo zei Diess: “we need diesel to get to the CO2 goals.” Diess lijkt er van overtuigd dat elektrische voertuigen pas interessant zullen worden voor de frequente rijder als ze daadwerkelijk een grote actieradius hebben. Hierom presenteerde Volkswagen eerder de I.D. Vizzion conceptauto, met een rijbereik van om en nabij de 650 kilometer. (bron: Automotive News Europe)

UPDATE: ondergetekende heeft blijkbaar zitten slapen op deze zondagochtend, want de bron is niet van 6 september, maar van 6 maart. Excuses voor het oude nieuws.