Deze M5 First Edition mag weg voor 60 mille

Een gelimiteerde, gloednieuwe M5 voor weinig? Yeah right.

De BMW M5 mag met recht een icoon genoemd worden. Al meer dan 30 jaar maakt BMW een extra gepeperde versie van de 5 Serie. Na zes generaties M5 lopen de getallen steeds verder op. Niet alleen het aantal pk, wat van 286 op de E28 ondertussen steeg naar 625 op de heftigste versie van de F90: de Competition. Ook de aanschafprijs is namelijk historisch hoog: 150.000 euro.

Dat is een bult geweld voor een bult geld. Oké, het is niet té duur vergeleken met andere auto’s. Het blijft een met hypermoderne gadgets gevulde sedan die ook nog eens een V8 met 600 pk voorin heeft liggen. Maar het afschrijvingsmonster zal binnenkort zijn werk doen zodat hij ineens voor een hoop minder weg mag. Dat gezegd hebbende: er is een versie van de F90 M5 die nog wel eens zeldzaam en dus waardevol zou kunnen blijken.

Dat is de First Edition. Tevens de auto waarmee Wouter onze rijtest opnam. 400 stuks zijn er gemaakt van de matrode speciale editie. Van die 400 zijn er in ieder geval al twee ter ziele gegaan. Eentje zelfs in Nederland, die andere werd geüpload op Autojunk.

Die laatste zat in ons achterhoofd toen ineens op mobile.de een advertentie verscheen van een gelimiteerde First Edition. Hij mag weg voor €59.999. Dat is helemaal niet heel veel geld voor de kilometerstand van 400 en de zeldzaamheid van de auto. Totdat je de voorkant bekijkt.

Jup: dit is die M5 First Edition die op Autojunk stond. Hij heeft een flinke klapper gemaakt, dus zelf kunnen sleutelen is een must voordat je dit avontuur aangaat. Hij is namelijk volgens de advertentie “Nicht fahrtauglich”. De motor heeft dus een flinke klap gehad. De rest van de auto is nog redelijk intact, dus het is echt de motorruimte die aandacht nodig heeft. Of je gebruikt de rest van de carrosserie om je eigen F90 op te kalefateren naar een First Edition. Eet dat, M-Badge plakkerts.

Natuurlijk is het doodzonde als zeldzame auto’s de pijp uit gaan, maar het is wel de beste waarschuwing voor de overige 398 bestuurders: die 600 pk kan verraderlijk zijn. Vooral de RWD-modus kan nog wel eens gevaarlijk uitpakken. Daar is deze eigenaar dus helaas op de harde manier achter gekomen.