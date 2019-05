Aan deze Ferrari 500 heb je geen hout

Vrezen voor houtworm, in plaats voor het roestspook.

In de categorie ‘aparte vondsten op Marktplaats’ vandaag deze Ferrari 500. Een Ferrari zonder motor is een beetje als een pleister op een houten been. Doch zes man van een houthandel met de werkelijke fabeltastische naam ‘De Splinter’ maakte dat geen hout uit: zij besloten een 1:1 schaalmodel van een Ferrari 500 te maken.

Het zestal was duidelijk uit het juiste hout gesneden, want met het eindresultaat mag er zijn. Hier is duidelijk niet van dik hout planken gezaagd. Zelfs de grootste houten Klaas kan met de Fezza ongetwijfeld vrouwen met een flinke bos hout voor de deur imponeren. Als je echter denkt de auto op te pikken voor weinig, dan snap je er geen hout van. Het mag dan geen echte Ferrari zijn, maar de huidige eigenaar wil natuurlijk ook niet op een houtje bijten. Breng jij op eigen houtje een bod uit, of klopt er volgens jou geen hout van dit hele verhaal?



Dank Jan Martijn voor de tip!