Porsche 911 Turbo S crasht in Deventer tijdens rally

Op een zeer onfortuinlijk wijze.

Wij autoliefhebbers vinden het vaak vervelend dat veel sportwagens zo vaak in garages of loodsen staan. Dat zijn auto’s die je elke dag voorbij wilt zien komen, maar helaas is dat niet vaak het geval. Gelukkig is er altijd een uitzondering geweest in het geval van de Porsche 911 Turbo. De supercar voor elke dag.

De 911 Turbo (S) is niet alleen bijzonder snel, maar ook zeer competent. Dankzij vierwielaandrijving en een enorme hoeveelheid electronica kun je bijna alles met deze auto. We zeggen bewust bijna, want gistermiddag ging het fout een met 911 Turbo.

Er werd een rally gehouden langs de Kappeweg bij Wijhe, een dorpje tussen Zwolle en Deventer. Daarbij is een 911 Turbo in een droge sloot gecrasht. Het was geen rally waarbij gereden werd voor de snelste tijd of de gemiddelde snelheid. Het was een rally voor het goede doel, georganiseerd door De Miglia Daventria, de rotary club van Deventer. De opbrengst van deze rally zal gebruikt gaan worden voor een tribune voor geestelijk gehandicapten tijdens het evenement Deventer op Stelten.

Terug naar het onfortuinlijke ongeluk. Het is vooralsnog niet exact duidelijk wat er is gebeurd. Wel is bekend dat er twee inzittenden waren tijdens de crash. Deze werden allebei per ambulance getransporteerd naar het ziekenhuis. Bij nader onderzoek bleek dat er weinig tot niets aan de hand was met hen, gelukkig. Beiden werden namelijk diezelfde middag ontslagen uit het ziekenhuis.

Fotocredit: De Vries Media