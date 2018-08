Eindelijk maken de Japanners de Ghibli af

Het zou een keertje tijd worden.

Ik weet niet hoe het met jullie zit, maar ergens heft de Ghibli (rijtest) het net níet. Dat is eigenlijk best vreemd, want er valt voor te zeggen. Het is een Maserati, de auto heeft achterwielaandrijving, er zijn enkel dikke motoren leverbaar en de prijs valt relatief mee. Als je bij de concurrenten gaat shoppen voor een dergelijke auto ben je ongeveer hetzelfde bedrag kwijt. Wat mij betreft zijn er twee dingen mis mee: het interieur en het exterieur. Het interieur moet Maserati eigenlijk aanpakken, dat is ernstig verouderd en gewoon een klasse te laag gezien het prijskaartje. Voor het uiterlijk zijn er oplossingen.

Het is bijna onmogelijk, maar eigenlijk is de Ghibli te clean. Met name aan de achterkant. De auto is absoluut niet lelijk, in het donkerrood is de auto beeldschoon, maar ergens lijkt ‘ie nog niet helemaal ‘af’. Daar komt Wald International om de hoek kijken, want zij hebben wat spulletjes ontwikkeld voor de Ghibli. Ze voorzien de auto van een bumper met een rij LED-s, die niet eens ze slecht staan. De velgen zijn eigenlijk net een maatje te groot (22″!), maar het concave lopende achterwiel voegt een dimensie toe aan de uitstraling.

Aan de achterkant heeft WALD zich redelijk ingehouden. Juist daardoor ziet het geheel er beter uit. De kleine spoiler, dikkere achterbumper side-skirts geven het achter-zijaanzicht eindelijk de uitstraling die de auto verdient. Ok, die uitlaten hadden niet gehoeven, maar je kan vast wel iets kiezen wat gewoon ‘dubbel rond’ is. Sterker nog, op het witte exemplaar zien we een dergelijke setup. Over motorische upgrades wordt met geen woord gerept, maar in elk geval toont de auto nu alsof ‘ie wel af is.