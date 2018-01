Special: Peugeot 406

De beste, snelste, duurste en gaafste auto is dit niet. Voor het geld was het echter een van de fijnste auto's die je destijds kon kopen.

Er zit een verschil in tussen wat je denkt dat je wil en wat je daadwerkelijk wil. Dankzij excessieve marketing, geprogrammeerd sentiment en visuele manipulatie denk je dat je echt zin hebt in een Big Tasty met bacon, de nieuwe CD van De Toppers (bleh) of veel te strakke skinny-jeans. We doen wel alsof het niet zo is, maar onbewust doen we er toch aan mee. Om dezelfde reden denken we dat we een aparte auto van een premium merk moeten hebben met een sportpakket. Een super-premium vijfdeurs coupé met een hoge instap en AMG-pakket. Jazeker. Jahaa, dat willen we, toch? Echt? Waarschijnlijk niet, maar omdat het bewustzijn gevoed wordt door externe factoren ga je onbewust toch anders handelen.

Eigenlijk had Peugeot dat ook moeten leren. Want het merk was voornamelijk bezig met het maken van uitstekende auto’s in plaats van marketing-technische mind-games. Het merk was in de jaren ’80 en ’90 op zijn hoogtepunt. In elke klasse had Peugeot een competitieve auto. Zowel de compacte auto’s (de 205 was een sterk nummer) als op het gebied van grote reislimousines was Peugeot ijzersterk. Met name op het gebied van rij-eigenschappen stond Peugeot zeer hoog aangeschreven. Als er een nieuwe auto op de markt kwam, werden de rij-eigenschappen gemeten aan die van een gelijkwaardige Peugeot. De verwachtingen voor de nieuwe 406 waren dan ook uiterst hooggespannen. Qua uiterlijk was het duidelijk dat de Italiaanse designer zich bezig had gehouden met het ontwerp.

De jaren ’80 en ’90 waren de hoogtijdagen voor Pininfarina. Niet zozeer op het vlak van supercars en GT’s (daar zijn ze eigenlijk altijd goed in geweest). Pininfarina was uiterst getalenteerd als het aankwam op het tekenen van zeer geslaagde, normale auto’s. Op het gebeid van sedans, toch een beetje de bruine-boterham-met-kaas onder de auto’s, had Pininfarina een prachtig basis-ontwerp dat ze op meerdere auto’s konden toepassen. De Peugeot 405, Alfa Romeo 164 en Peugeot 605 deelden ongetwijfeld de basislijn met elkaar. Is dat erg? Dat hangt ervan af. Dat is net zoiets als zeggen dat al je drie de dochters te veel op hun mooie moeder lijken.

De Peugeot 406 werd in 1995 gepresenteerd en kwam in dat jaar ook op de markt, alhoewel de meeste exemplaren pas in 1996 op kenteken gezet werden. De 406 was te bestellen met een riks benzine- en dieselmotoren. Uitschieter was de 2.0 Turbo. Tegenwoordig zijn we bekend met downsizemotoren, maar dit was een blok om zo soepel mogelijk te lopen. Het vermogen was niet schrikbarend (150 pk), maar het koppel (235 Nm) was niet verkeerd. Dat koppel was uitgesmeerd over het gehele toerenbereik, waardoor de motor zo smeuïg als een pot pindakaas van een bekend merk was. Ook de 2.1 Turbodiesel was een Frans genoegen, evenals de 3.0 V6 met 190 pk. Om ervoor te zorgen dat de 406 uitstekend reed, werd de Franse middenklasser voorzien van een onafhankelijke wielophanging. In grote lijnen was deze gelijk aan de Citroen Xantia, maar dan zonder het pneumatische veerbollen-systeem. In plaats daarvan had de 406 een uitgekiend setje veren en dempers voor een uitstekende wegligging.

De 406 was lichtvoetig, stuurde uitstekend in en de achterkant kon zelfs verleid worden om een stapje opzij te zetten. Jazeker, boenderen met een 406 was een prettige bezigheid. In vergelijking met veel middenklassers zoals de Passat, was de 406 sportiever én comfortabeler. Dat kwam mede door de voortreffelijke demping. In tegenstelling tot 99% van alle auto’s had de 406 specifieke, custom-made dempers. Deze waren veel duurder dan reguliere items die de concurrentie gebruikte, maar zorgden wel voor dat typische weggedrag. De enige auto’s die in de buurt kwamen waren de Ford Mondeo en de Nissan Primera.

Enkele maanden later werd de 406 Break gepresenteerd. Tot voor kort waren stationwagons voornamelijk ruime werkpaarden. Je bestelde een stationwagon omdat je hem nodig had, niet omdat ‘ie mooi was. Zie de Peugeot 405 Break, absoluut niet de meest fraaie variant, maar wel erg praktisch. Gelukkig voelde Pininfarina precies aan waar de subtiele lijn tussen praktisch gemak en esthetiek moest liggen. De 406 Break had een bagageruimte van 525 liter, met de banken plat bedroeg dat zelfs 1740 liter. Daarmee was de 406 Break een van de ruimste stationwagons in zijn klasse, zonder dat de auto er lomp of gek uitzag. Dat is tegenwoordig vrij logisch, maar wie zich de eerste Laguna Break kan herinneren weet dat het een hele opgave kan zijn. Voor 406-rijders met succesvolle zwemmers was er zelfs een 406 Familiale, waarbij in de bagageruimte een tweepersoonsbankje opgeklapt kon worden.

Minder praktisch, maar wel leuk, zijn de race-uitvoeringen van de 406. De Peugeot 406 komt namelijk nog uit de tijd dat het normaal was dat je met een middenklasser meedeed aan een touring kampioenschap. Dus ook de 406. Deze werd ingeschreven in twee klassen. De eerste was de STW. Een knalgele 406 met de sponsoring van Hälleröder deed mee in het Duitse Toerwagenkampioenschap. In die tijd was de DTM net kopje onder aan het gaan dankzij de eigen grootheidswaanzin. Het STW was een goedkopere en eenvoudigere klasse, maar niet minder leuk.

De 406 vergaarde meer bekendheid in Engeland. In de jaren ’90 waren er diverse toffe raceklassen, maar er was er geen één zo competitief als het BTCC. Bijna ieder zichzelf respecterend merk deed mee. Dit zorgde voor veel competitie, een aanwas van uitstekende coureurs en veel fabrieksteams. Peugeot deed mee met Local Hero Tim Harvey aan het stuur. De 406 deed het niet eens zo heel slecht, maar dankzij het grote aantal deelnemers was de 4e plaats het hoogst haalbare. De livery van Esso: groen met goud is nog altijd iconisch en mag zeker een keertje terug keren op een race-Peugeot.

De sportieve rijder had in principe niet zo veel te zoeken bij de 406, ondanks het feit dat de wegligging sportiever was dan veel concurrenten met een duidelijk ‘dynamischer’ karakter. Een sportieve vingeroefening van Pininfarina was te zien in 1996, in de vorm van de 406 Toscana Concept. Het was een tweedeurs Speedster met minimalistisch design. Technisch gezien was het gewoon een Peugeot 406. Voor de kenners: dat zijn inderdaad verchroomde 16″ velgen van de Peugeot 405 T16. Het is geen lelijke auto, maar wel een ontwerp waarbij duidelijk is te zien dat de tijd voorruit is gegaan.

Gek genoeg duurde het niet veel langer voordat er nóg een tweedeurs 406 getoond werd, eentje die wél zeer tijdloos was. In 1996 toont men op de Salon van Parijs een van de mooiste auto’s ooit ontworpen. Een vlaflip gele coupé, volgens kenners de enige en juiste kleur op een auto als deze. Het is bijna ondenkbaar dat dit tegenwoordig nog zou kunnen: een gracieuze coupe op basis van een modale Franse middenklasser. Het is niet zomaar een tweedeurs variant. Geen exterieuronderdeel is gelijk aan de gewone 406 Berline. Het ontwerp is net zoals de sedan van Pininfarina. Er is een andere reden waarom de 406 Coupe de naam op wél de flanken heeft staan en de sedan (of Break) niet. De Coupe werd er namelijk ook gebouwd. Het platform van de 406 Coupe werd vervaardigd in Socheaux, vervolgens ging het platform plus aandrijflijn naar Italië toe. Daar werd de bloedmooie koets erop gemonteerd.

Vervolgens ging de Frans-Italiaanse combo weer terug naar de Peugeot fabriek om afgebouwd te worden. Mede daardoor was de 406 Coupe aanzienlijk duurder dan de Berline en Break. Een andere reden is dat de Coupe een stuk completer was, op een enkel exemplaar na hebben ze allemaal airconditioning. Er waren in het begin twee motoren leverbaar: een 2.0 16v met iets van 135 pk en een 3.0 V6 met 190 paarden. Peugeot deed in die tijd niet aan motoraanduidingen op de achterkant van een auto, dus moest je raden welke variant het was. De V6 had 16″ velgen, die van de 2.0 waren 15″ groot. Het ontwerp van de wielen was overigens gelijk, dus je moest echt goed kijken. Een andere weggever zijn de remmen. De V6 heeft items van de firma Brembo. Mocht je denken: “waarom zijn de spiegels in hemelsnaam niet meegespoten?”, dan kunnen we je begrijpen. Pininfarina vond dat in kleur gespoten spiegels de lijnen van de Coupé zouden verstoren. Daarom werden ze zwart gespoten.

Gek genoeg was het niet de 406 Coupe, maar de 406 Berline die meerdere malen kon schitteren op het witte doek. Sterker nog, in twee films voor de ware petrolhead speelt de Peugeot 406 een grote rol. Beide films komen uit in 1998. De eerste is Taxi. Een film van Luc Besson. Zijn idee: maak een soort Hollywood-actiefilm, maar dan in de straten van Marseille. Oh, en geen gekke Muscle-car of supercar, maar een witte Peugeot 406 als hoofdrolspeler.

De tweede film waar de 406 een grote rol in speelde was Ronin, een rauwe actiefilm van John Frankenheimer. Hij was wars van glitter en glamour. Vandaar dat er gebruik werd gemaakt van uiterst sobere kleuren (alle felle kleuren werden er met zorg uitgehaald). De auto’s waren bijna allemaal sleepers. De hoofdrol was weggelegd voor een Audi S8, maar ook de Mercedes-Benz 450 SEL 6.9, BMW M5 (E34) en dus ook een Peugeot 406 (SV V6) passeerden de revue. Leuk weetje, de auto’s die gebruikt werden om de opnames te maken was de sleepersedan onder de sleepersedans: een Mercedes-Benz 500 E.

Terug naar de Peugeot 406. In 1999 werd de gehele 406-reeks onder handen genomen. We kunnen wellicht spreken van de meest geslaagde facelift ooit. Alles is uiterst subtiel gedaan, waardoor het niet opvalt, maar de auto zag er een stuk moderner uit. De koplampen waren platter, lager en voorzien van helder glas. De grille was nu niet een enkele spijl, maar een sportievere gaasgrille. Aan de achterkant vielen de achterlichten op, die waren nu helemaal rood. Maar de bovenkant en onderkant werden gescheiden door een subtiele lijn in carrosseriekleur. Qua uiterlijk veranderde er bij de coupé niets.

Onder de kap veranderde er des te meer. De motoren waren nu een generatie jonger. Er was keuze uit een 1.8 (115 pk), 2.0 (135 pk) of een uiterst fijne 2.2 16v (160 pk). Bovenaan stond een nieuwe 3.0 (eigenlijk 2.9) V6, die nu bijna 210 pk leverde dankzij de inspanningen van Porsche. Het gaat echter vooral om de dieselmotoren. De oude dT’s gingen met pensioen, want een nieuwe generatie diesels was aangebroken, de HDI-motoren. De HDI kam uit in een tijd dat iedereen de mond vol had van de TDI’s. Dankzij VW waren diesels krachtig en toch zuinig, maar nogal ongemanierd. Daar had je je geen last van met de HDI-motoren. Toegegeven, in vergelijkbare uitvoering was de 406 HDI minder snel en minder zuinig dan een Passat TDI. Maar de 406 was zo veel fijner. De HDI motor was stiller en de krachtsontplooiing was veel gelijkmatiger. De 406 was er met 2.0 HDI motoren: eentje met 90 pk en een met 110 pk dankzij een intercooler. Later werd deze bijgestaan door de 2.2 HDI met 136 pk.

Deze motor was ook leverbaar in de coupé. Volgens Peugeot was het de eerste dieselmotor in een coupé. Helemaal waar is dat niet, maar het was wel de eerste vlotte diesel onder een welgevormde motorkap. De Coupe werd op kleine onderdelen bijgepunt, waarvan de nieuwe wielen de meest zichtbare zijn. De 2.2 was de nieuwe instapper qua benzine. Deze was alleen leverbaar met de handbak, mocht je een automaat wensen kon de 2.0 alsnog geleverd worden.

In 2003 ontvingen de Berline en Break andermaal een facelift. Ditmaal was het veel subtieler gedaan. In vergelijking met auto’s als de Renault Laguna, Alfa Romeo 156, Lancia Lybra, Rover 75 en Honda Accord was vrij duidelijk dat de 406 een auto van de ‘vorige eeuw’ was. Omdat er rond die tijd nog geen CO2-BPM-Gestapo was, kon de importeur de uitloopmodellen lekker scherp in de markt zetten. Mocht je op zoek zijn naar een superieure vakantie-auto: zoek een 406 in Gentry (luxe) of GT (sportief) uitvoering met de 2.2 motor, zowel de diesel als benzine zijn uitstekend.

De update van de coupe ging gepaard met een vrij onnodige facelift. Met name de voorbumper leek geïnspireerd op het kaakwerk van Koekiemonster, Kim Holland of David Coutlhard (omcirkelen wat van toepassing is). De 406 Coupe was nu niet ineens lelijk, absoluut niet, maar het was nogal zonde. Net zoals Catherina Zeta Jones: die kan toch prima oud worden? Een facelift zal alleen maar detoneren en juist onderstrepen dat de jaren beginnen te tellen.

Dat was natuurlijk ook het geval. Want het is niet allemaal hosanna als het gaat om de Peugeot 406. Peugeot was destijds niet zo goed in het maken van interieurs als ze tegenwoordig zijn. Het was een beetje middelmaat, de plastics waren van soms redelijke kwaliteit en soms wat minder. Nu moeten we er eerlijk bijzeggen: naarmate de tijd vorderde werd het telkens beter. De plastics werden beter, er werd gebruik gemaakt van meer aluminium, leer en hout. Ook de standaarduitrusting werd omvangrijker. Om de 406’en maar te kunnen slijten werd de auto standaard volgegooid met de meeste opties (op een dakraam na).

In 2004 kwam er dan eindelijk een opvolger in de vorm van de 407. Deze auto was aanzienlijk moderner, maar ook minder tijdloos, zo blijkt achteraf. Peugeot besloot om voortaan de ontwerpen in eigen huis te doen. Pininfarina werd nog wel gevraagd naar suggesties, maar de 407 Berline en 407 SW waren eigen Peugeot-ontwerpen. Zelfs toen er een Coupé kwam en Pininfarina wederom een suggestie mocht doen, werd er gekozen voor het ontwerp van de eigen studio. Zonde. Wat wel top was aan de 407 was het onderstel en de aandrijflijnen. Op zich logisch, want die kwamen bijna ongewijzigd over van de 406.

