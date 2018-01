De eerste Rolls-Royce Phantom staat alweer te koop

Het beest uit Groot-Brittannië zoekt een nieuw baasje.

Officieel is de nieuwe Rolls-Royce Phantom pas een maand of drie te bestellen, maar nu al vinden we hem te koop bij een dealer in Duitsland. In andere woorden, terwijl het overgrote deel van de klanten nog wacht totdat hun bestelling geleverd wordt, kun je hem waarschijnlijk voor hetzelfde geld oppikken in Bremen.

Wie niet kieskeurig genoeg is, doet er misschien goed aan zijn productieslot te verkopen en het geld te steken deze reeds gebouwde Phantom. Gelukkig voor de potentiële koper was de vorige eigenaar geen excentriekeling, maar iemand die zijn auto’s zo chic en stijlvol mogelijk samenstelde. De achtste Phantom is grotendeels black on black, met aan de binnenzijde wat bruin/oranje leren accenten.

Zoals gebruikelijk is ook deze Phantom voorzien van een 6,75-liter twin-turbo V12, die goed is voor 570 pk en 900 Nm aan koppel. De klant krijgt er een achttraps automaat van ZF bij om door de versnellingen te glijden. Deze Phantom in het specifiek heeft overigens de ‘normale’ wielbasis, waarmee hij 3,55 meter lang is.

Wie interesse heeft hoeft niet te vrezen voor een hoge kilometerstand. Niet dat je nu tienduizenden kilometers kunt rijden in een handjevol maanden, maar toch. De Phantom heeft in totaal slechts 50 kilometer achter de rug. Kopen kan, maar dan mag je eerst even de prijs onderhandelen met de dealer. Ter referentie, de korte versie kost in Nederland normaal gesproken 545.000 euro.