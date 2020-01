Actievoerders Extinction Rebellion opgepakt op Het Salon

Het houdt niet op. Niet vanzelf.





Dat er een discussie is omtrent mobiliteit in het algemeen en de auto in het bijzonder is een goede zaak. In principe is het altijd goed om alle gespreksonderwerpen open te houden en dingen die een gewoonte zijn geworden, om deze nogmaals onder de loep te nemen. Dat er voor- en tegenstanders zijn: geen enkel probleem, hoort er allemaal bij. We leven in een democratie, dus tot op bepaalde hoogte worden de dingen geregeld zoals het volk dat graag wenst.

Althans, dat zou je denken. Gelukkig is er altijd ruimte om te protesteren. Formuliertjes invullen, schemaatje maken, spandoeken verven en je mag. Voor sommigen mensen is dat niet voldoende. Die mensen hebben extreem veel vrije tijd en sluiten zich aan bij Extinction Rebellion. De simpele toonden naar Brussel om daar even de leugenachtige autoindustrie an te pakken. Bij Extinction Rebellion noemden ze de beurs ‘Het Leugensalon.”

Op hun website gaven ze te kunnen om met acties de leugens aan de kaak te stellen. Dat deden ze niet met presentaties, informatiestands of uitkomsten van daadwerkelijke onderzoeken. Welnee, het moest weer gebeuren met handboeien, verf en lichaamsgeuren die prima te bedekken zijn. Dat laatste is niet vermeld, maar waarschijnlijk wel waar. De klaarblijkelijk nogal kinky ingestelde rebellen die maar niet met extinctie bedreigt worden bonden zichzelf vast aan diverse Tesla’s (?), Volvo’s en Land Rovers. Daarbij gaven ze aan dat de auto waarin ze vastgebonden waren, dat “de enige milievriendelijke” auto was. Wonderbaarlijk.

De organisatie van Het Salon van Brussel betreurt het ten zeerste. Niet alleen omdat er wel degelijk veranderingen in de industrie zijn te bemerken. Lees hun hele verklaring hier. Het Salon is trouwens een behoorlijk succes. Tot nu toe waren er al 450.000 bezoekers. In totaal zijn er 150 actievoerders van Extinction Rebellion opgepakt.

De afbeeldingen zijn genomen voordat de boze mensen zonder deodarant zichzelf gingen vastbinden.