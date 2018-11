Special: Rolls Royce Silver Spirit

The greatest car. In the world...

Rolls Royce gold altijd als de ‘Standard of the World’. Het is één van de oudste merken ter wereld. Wat vooral erg knap is, is dat het Britse merk bijna direct in het hoogste segment opereerde en daar ook is gebleven. Veel superluxe merken als Packard, Duesenberg en Hispano Suiza bestaan immers niet meer. Andere merken als Cadillac, Lincoln en Chrysler zijn afgegleden naar een lager niveau. Andere luxe merken hebben enorm hun gamma naar beneden afgerond, zoals Mercedes-Benz en BMW. Zo niet Rolls-Royce. Toegegeven, winst maken is niet altijd gelukt. Ook waren Rolls-Royces zeker niet altijd de beste auto’s in de wereld.

Eén van de belangrijkste Rolls-Royces in de geschiedenis is de Silver Spirit-serie. In de jaren 70 en 80 gleden veel merken af naar een bedenkelijk niveau, terwijl de Silver Spirit lijn juist het niveau vast probeerde te houden. Dat lukte wonderbaarlijk, het was zelfs een commercieel succesje.

1980: Silver Spirit

De Silver Spirit komt in 1980 op de markt. Het is de opvolger van de Silver Shadow II, wat een doorontwikkeling was van de ‘gewone’ Silver Shadow. De Silver Shadow was een geweldige Rolls-Royce, maar niet een al te beste auto. Althans, in 1980 niet meer. Het was een zeer achterhaalde auto geworden. Ook niet gek, want de wortels van de Silver Shadow stammen uit de vroegere jaren ’60.

Met de Silver Spirit werd dat gedeeltelijk recht gezet. De auto was moderner en luxer dan ooit. In technisch opzicht veranderde er minder, want de auto stond op de bodemplaat van de Shadow II en ook de motor was identiek. Onder de statige motorkap lag de welbekende 6.75 V8. Dat klinkt indrukwekkend, temeer omdat Rolls-Royce niet wilde vertellen hoeveel vermogen de auto had. Of hoeveel de auto kostte. Dat vermogen viel namelijk nogal tegen: zo’n 200 pk leverde de gigantische achtcilinder. Deze was gekoppeld aan een drietraps automaat met koppelomvormer van General Motors. Nee, voor het betere circuitwerk moest je geen Silver Spirit hebben. Op de openbare weg had je overigens niet het idee dat je chauffeur vermogen tekort kwam, mede vanwege het enorme koppel dat beschikbaar was. Tel daarbij op dat de motor boterzacht reageerde en uiterst discreet was qua geluidsproductie, en je kan tot de conclusie komen dat het gewoon de best mogelijke motor voor deze auto was.

Het ontwerp van Fritz Feller was perfect gekozen. De Rolls Royce Silver Spirit was een grote auto. De wielbasis bedroeg meer dan drie meter en de auto was meer dan 5,20 meter lang. Toch was het eerder een statig dan zeer extrovert ontwerp. Overduidelijk een auto voor de jaren ’80: veel rechte lijnen. Voorop de motorkap staat de Spirit of Ecstacy, de Silver Spirit was de eerste Rolls-Royce waarbij het ornament bij aanraking wegzakte.

1980: Silver Spur

De Silver Spur is dezelfde auto, maar dan met een lange wielbasis. Hoe majestueus is dat, op het moment dat je de auto verandert, wordt de auto omgedoopt. De Rolls Royce is immers veel te chic voor naamstoevoegingen, net als bij zijn voorganger, de Rolls-Royce Silver Wraith II. De auto had een wielbasis van 3 meter en 16 centimeters. De totale lengte bedroeg 5,36 meter. Alles voor de achterpassagiers. De Silver Spur was zelfs leverbaar met een scherm om je af te zonderen van de chauffeur. Maximaal in privacy genieten. Je kon de Silver Spur herkennen aan het vinyl dak met de ‘RR’-badges op de C-stijl. We moeten dit even benoemen, want zowel de Silver Spirit als de Silver Spur hadden geen typeplaatjes op de bips. Dat is veel te ordinair. Over de ‘standaard’-prestaties was Rolls-Royce ook lekker vaag. Reken op zo’n 10-11 seconden voor de 0-100 sprint en een topsnelheid van net geen 200 km/u, afhankelijk van het bouwjaar en de uitvoering. Dat klinkt overigens veel slomer dan dat het daadwerkelijk was in die tijd.

De Silver Spirit en Silver Spur waren een groot succes voor Rolls-Royce. Het bedrijf werd in 1980 door Vickers overgenomen en onder hun hoede hebben ze 10 jaar lang de Silver Spirit en Silver Spur geproduceerd en verkocht. En nog best goed ook. Van de Silver Spirit zijn er meer dan 8.100 gebouwd, van de Silver Spur meer dan 6.200.

1990: Silver Spirit II

In 1990, tien jaar na de introductie van de Silver Spirit, wordt het model opgefrist. Het onderstel werd voorzien van Automatic Ride Control, waardoor het comfort op een nog hoger niveau kwam te liggen. Dankzij het hydropneumatische systeem van de Spirit waren er niet veel redenen om te klagen. Ook werd ABS standaard, was er een airbag leverbaar en kregen de motoren de beschikking over elektronische brandstofinjectie, Nu is het goed mogelijk dat je een Spirit ‘I’ tegenkomt met brandstofinspuiting in plaats van carburateurs, op veel exportmarkten werden deze al geleverd. Het mooiste was nog wel de automatische handrem. Als je de automaat in ‘D’ zette, ging de handrem er automatisch af.

Veelal wordt aangenomen dat de Silver Spirit II een modernere automaat van General Motors, de Turbo Hydramatic GM400 in dit geval, tot zijn beschikking had. Dat klopt grotendeels, alleen kwamen deze pas zo’n anderhalf jaar later. De actieradius was nu beter dan ooit. Het was mogelijk om maar liefst 500 km op een tank te rijden. Dat werd niet bereikt door de auto zuiniger te maken, maar door de tankinhoud te vergroten naar 107 liter. De V8 was nu wel iets krachtiger, met het rechterpedaal waren zo’n 230 paarden op te roepen. Bij de Silver Spirit II vond Rolls-Royce het nu wel nodig om een typeplaatje op de achterklep te plaatsen. De Silver Spirit II werd tot 1993 geproduceerd. Er zijn 1.152 exemplaren van gebouwd.

1990: Silver Spur II

De eerste generatie Silver Spur is nog van de voorgaande generatie. Met de Silver Spur II is er opeens een verlengde uitvoering van de Silver Spirit. De wijzigingen zijn identiek aan de Silver Spirit II. Het was nu ook mogelijk om elektrische stoelverstelling te bestellen voor de achterbank. Zelfs een autotelefoon behoorde tot de mogelijkheden! De Silver Spur is van 1989 tot 1993 geproduceerd. In dit tijd rolden er 1.658 exemplaren van de band.

De tweede generatie Silver Spirit/Silver Spur is op veel vlakken beter dan de eerste. Echter was dit in de verkoopcijfers niet echt terug te zien. Van de korte versie (Spirit) werden er meer dan 1.100 verkocht, de lange was iets populairder met dik 1.600 exemplaren.

1993: Silver Spirit III

In 1993 kreeg de Silver Spirit wederom een opfrisbeurt van Rolls-Royce. Er waren meer technische wijzigingen. De motor werd behoorlijk aangepakt wat resulteerde in aanzienlijk betere prestaties. Je kon nu in minder dan 10 tellen naar de 100 snellen. Ook het chassis werd verder verfijnd en kwam er nieuw, verbeterd meubilair. Nog meer goed nieuws voor de inzittenden: twee airbags waren standaard.

1993: Silver Spur III

Ook de langere Silver Spur onderging dezelfde wijzigingen als de Spirit III. Het was aanvankelijk de bedoeling dat de Series III de laatste zou zijn. Rolls-Royce was immers bezig met een opvolger. In die tussentijd waren BMW en Volkswagen verwikkeld in een strijd over de voogdij van Rolls-Royce. Beide merken vonden dat ze er recht op hadden.

1995: Silver Dawn

De Silver Dawn kwam in 1995 beschikbaar op de Europese markt, alhoewel de Amerikanen hem een jaar eerder kregen. De Silver Dawn was volgens Rolls-Royce een op zichzelf staand model, maar in principe was het gewoon een Silver Spur met wat andere uitrusting en een minder krachtige motor. Er zijn er 150 van geproduceerd.

1995: Flying Spur

Alle Rolls Royces zijn niet zo bijster snel. Dat is ook niet de bedoeling, want je gaat niet jakkeren met zo’n statige sloep. De concurrentie zat echter niet stil. Met name bij Mercedes-Benz gingen de ontwikkelingen erg snel. De S-Klasse was te bestellen met een zesliter V12 met 400 pk. Ondanks dat Rolls-Royce het vermogen niet zo belangrijk vond, was prestige dat wel! Daarom kwam in 1995 de Flying Spur in zeer gelimiteerde aantallen op de markt. Het was in feite een lange, luxe Bentley Turbo R met een chique Rolls-Royce sausje eroverheen. De Flying Spur had een lage-druk turbo op de 6.75 V8 geschroefd. Deze werd voornamelijk afgesteld op koppel in plaats van vermogen. Met 300 pk, 600 Nm en een topsnelheid van 225 km/u kon je nu redelijk meekomen op de AutoBahn.

1996: New Silver Spirit

Ondanks dat het niet de bedoeling was, zag het er naar uit dat de opvolger (Silver Seraph) toch nog eventjes op zich zou laten wachten. Om de interesse een beetje aan te wakkeren en te zorgen dat de verkopen niet nog verder zouden zakken, werd de ‘New’ Silver Spirit op de markt gebracht. De auto werd overigens gewoon ‘Silver Spirit’ genoemd op de badges en het kentekenbewijs. De meeste uiterlijke wijzigingen zijn cosmetisch. De wijzigingen aan het interieur zijn voornamelijke luxe-items om het leven aan boord gerieflijker te maken. Voor Rolls-Royce was het allemaal heel erg hoogstaand, maar in vergelijking met een Mercedes-Benz W140 was de New Silver Spirit nog heerlijk old-school.

1996: New Silver Spur

De Silver Spur bleef langer in productie dan de New Silver Spirit. De New Silver Spirit werd in 1998 door de Silver Seraph opgevolgd. Een LWB-versie was daar vooralsnog niet van, vandaar dat Rolls-Royce de Silver Spur bleef aanbieden. De Silver Spur was vanaf 1997 voorzien van de 300 pk sterke V8 met turbo. De auto bleef in productie tot 2000. Met name in de VS sloeg de Silver Seraph niet aan, waardoor de Rolls-Royce dealer een goed alternatief had.

Slot

Aan het einde van de jaren ’90 werd bijna elk klein, zelfstandig merk overgenomen. Ook voor Rolls-Royce waren er voldoende gegadigden, met name BMW en Volkswagen waren aan het strijden voor de eigendomspapieren. Uiteindelijk zou BMW aan het langste eind trekken. In 1998 verscheen de opvolger van de Silver Spirit, de Silver Seraph. Een auto die onnoemlijk veel beter was dan de Silver Spirit, maar daar gaat het absoluut niet om bij een Rolls-Royce. Een Rolls-Royce moet een beetje hopeloos zijn. Een Rolls-Royce mag best afwerkingsmissers hebben, zolang er maar hoogpolig tapijt, zacht leder en fraai hout aanwezig is.

Tegenwoordig worden alle Rolls-Royces gebouwd onder regie van BMW. Nu bouwt Rolls-Royce de auto’s die ze eigenlijk altijd al wilden bouwen. Het zijn nu wellicht de beste auto’s ter wereld, maar dankzij de enorm lange historie van het merk mis je een snufje melancholie en dramatiek. De liefhebbers noemen het karakter, realisten noemen het een ondermaatse, snobistische prestaties. Maar ga maar eens achterin in een Silver Spirit zitten. Láát je rijden door een persoon die je vanaf nu af aan ‘James’ gaat noemen. Zak weg in de achterbank, een cocoon van rust, kalmte en welbehagen. Er zullen ongetwijfeld betere limo’s zijn, maar op dat moment interesseert je dat helemaal niets en zou je nergens anders willen zijn.