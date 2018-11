Splinternieuwe Audi A8 getorpedeerd in Beek Ubbergen

Achterstand door Civic.

Een nieuwe (of andere) auto kopen is een beetje hetzelfde als nieuwe schoenen kopen. In het begin ben je er extra voorzichtig mee, omdat je weet wat er allemaal mis kan gaan. Het is compleet irrationeel, maar toch. Die schoenen trek je wellicht een keer niet aan als het buiten snoeihard regent en als je naar die supermarkt moet met die kleine parkeervakken, ga je misschien toch maar met de fiets. De parkeerplaats voor je huis is dan een plek waar je hopelijk mag verwachten dat je nieuwe waggie redelijk veilig is.

Voor de eigenaar van een nagelnieuwe Audi A8 (rijtest) uit Beek Ubbergen bleek dat laatste gisterennacht echter niet het geval. De A8 D5 werd namelijk platgereden door twee kansenparels in een grijze Honda Civic uit de jaren ’90. Alle feiten rondom de aanrijding zijn nog niet bekend. Toch zijn er voldoende aanknopingspunten om te vermoeden dat het inderdaad om een actie van een stel losgeslagen ‘kansenparels’ gaat, in plaats van om een brave huisvader die een syncope kreeg op de weg terug van het familiebezoek.

Ten eerste is daar natuurlijk de keuze van auto. Best een leuk ding zo’n Civic EH2, maar de Fast & Furious crowd vindt dat ook. Ten tweede is de lezing dat de Civic ‘uit de bocht gevlogen is’. De grootste aanwijzingen dat er minimaal één graftak in de auto zat is echter dat beide inzittenden ontkennen dat ze achter het stuur gezeten hebben. Dat is toch wel een beetje vreemd, niet?

Het is de vraag of de A8 nog te repareren is. Misschien hoopt de eigenaar wel dat dat niet zo is, zodat ‘ie alsnog een Siebener kan kopen. Hoe dan ook is de nieuwigheid er nu wel af voor deze onfortuinlijke boksbeugel.

Image-Credit: Persbureau Heitink