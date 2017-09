Special: Volvo 340 – 360

Nederland. Nederland. Politiek correct en tolerant.

De Nederlandse mentaliteit. We zijn zo hip, progressief, duidelijk en ondernemend. Althans, dat denken wij graag. We zijn ook bijzonder kneuterig en bescheiden. Daar hoort een kneuterige en bescheiden auto bij. Maar dan wel anders dan anders, want het is Nederlands dus het is beter. Die auto was de Volvo 300-serie.

In Nederland zijn we gezegend met diverse automerken. Het zijn er niet veel, maar we mogen toch trots zijn op het feit dat Joop Donkervoort al decennia lang internationaal enorm hoog wordt aangeschreven vanwege de sportwagens die worden gebouwd in Lelystad. Of wat te denken van Spyker, dat nog altijd een kantoor in Het Gooi kan huren en telkens nieuwe auto’s onthuld? Maar de meeste Nederlandse auto’s zijn geboren in Born. Sterker nog, met meer dan 1.100.000 exemplaren is de Volvo 300-serie het meest geproduceerde model bij NedCar. Maar ondanks de naam Volvo, begon de auto zijn leven als DAF.

DAF werd in 1928 opgericht als vrachtwagenfabrikant. In de jaren ’50 is DAF bezig met ideeën voor een personenauto, de DAF 600. Deze auto legde de basis voor de DAF 750, 33, 44, 55 en de 66. Allemaal kleine autootjes met kleine motoren, CVT-automaten en achterwielaandrijving. De 66 was de laatste van die lijn. Je kon de 66 krijgen als 2-deurs sedan, coupé en stationwagon.

Maar de oplettende lezer zal gelezen hebben dat de namen mooi oplopen: 33, 44, 55 en 66. Was er dan ook een 77? Jazeker. DAF was wel degelijk bezig met een opvolger van de 66. En DAF was ambitieuzer dan ooit. Tot zover had DAF altijd kleine autootjes gebouwd. Maar met de nieuwe auto wilde DAF een klasse hoger opereren. DAF begon met het maken van de eerste schetsen in samenwerking met Michelotti. Er worden diverse kleimodellen gemaakt. Dat resulteerde in 4 kanshebbers. Deze kregen de namen P200, P300, P400 en P500 toebedeeld. De eerste 3 ontwerpen werden uiteindelijk toch gecanceld, de vierde werd verkocht aan British Leyland, dat het design gebruikte voor de Triumph Dolomite.

DAF ging zelf verder met een hun volgende project, de P900. Het was het ontwerp voor een platform van de ‘grote’ DAF. Voor dit project worden de de ontwerpers Michellotti, Bertone en John de Vries gevraagd om met een idee te komen. Het uiteindelijke ontwerp dat gekozen werd, was van De Vries. Uiteraard. Al tijdens de ontwikkeling weet DAF dat het hulp nodig gaat hebben van een collega autofabrikant. Het liefst eentje die groter was dan DAF. General Motors, Ford en Peugeot hadden geen interesse. Volkswagen had wel oren naar het project, ze waren nog op zoek naar een kleine, compacte Audi. Dat ging zoals bekend niet door, de kleine compacte Audi werd de ’50’, een Volkswagen Polo met ringen op de neus. Vervolgens had Chrysler wel interesse, maar werden de Amerikanen overrompeld door BMW. Het Beierse merk had er wel oren naar. Ze hadden serieuze plannen om de 2002 Touring in Nederland te produceren. BMW had het P900-chassis al aangepast voor hun eigen motoren en transmissies.

Voor de hoge heren bij DAF was BMW iets te hard van stapel aan het lopen. Het was vooral voor BMW een goede deal. Het belangrijkste was dat BMW niet in staat was om de motor te leveren die DAF nodig had in de DAF 77. DAF besloot terug te grijpen op hun ‘oude’ motorenleverancier: Renault. Dat was de producent van de viercilinder DAF’s. Deze konden vergroot worden naar 1.400 cc. Tegelijkertijd klopte Volvo aan de deur. Ze hadden ook interesse in dit project. Volvo was namelijk actief als autoproducent in de hogere klasses, maar had interesse om het modellengamma naar beneden af te ronden.

Om dat kracht bij te zetten neemt Volvo op de eerste dag in 1973 33% van de aandelen van DAF over. Volvo hielp nu ook mee met de ontwikkeling van de P900. Met name op het gebied van veiligheid had Volvo een aardige naam opgebouwd. Er was nog wel twijfel over het design. Dat was nogal bedaagd. Om het ontwerp op te vijzelen word de hulp van Trevor Fiore ingeschakeld. Hij maakt het model een stukje sportiever en jeugdiger. Uiteindelijk word toch het model van De Vries aangehouden. Volvo was ervan overtuigd dat de kopende klanten een ingetogener ontwerp wel konden waarderen. Een andere reden was de aerodynamica: die was aanzienlijk beter bij het ontwerp van De Vries.

In 1975 neemt Volvo de rest van de aandelen over van DAF. Een jaar later krijgt de DAF 66 een grondige facelift en wordt de naam veranderd van DAF 66 naar Volvo 66 (afbeelding boven). Ook wordt dan de definitieve productieversie van de P900 onthuld. Uiteraard werd dit geen DAF 77, maar de Volvo 343. De Volvo 343 was een driedeurs hatchback. De motor was een 1.4 van Renault, gekoppeld aan een CVT-automaat. De auto wordt op zich redelijk ontvangen, maar er was ook kritiek. Geen keuze qua aantal deuren of transmissie. Het was vooral een auto voor DAF-fanatici. Zij zagen in de Volvo 343 dan eindelijk een grotere DAF waar ze zo lang om vroegen. Maar het was lastig om de auto aan de man te brengen bij vreemd-merk rijders.

Daar komt in 1978 verandering in. Omdat de auto zeer matig verkoopt (33.00 stuks in het eerste volle jaar) wordt er gewerkt aan een handbak. Omdat de auto enkel ontworpen is voor een CVT, is er geen ruimte achter of naast de motor. In plaats daarvan wordt de transmissie geplaatst op de achteras. Eenzelfde oplossing als Porsche bij de 928 heeft toegepast. De auto wordt heel lichtjes strak getrokken. De 343 krijgt een betere verwarmingsinstallatie, stoelen, isolatie en een zwart dashboard (in plaats van bruin). Je kan deze modellen herkennen aan het ontbreken van het chroom op de buitenspiegels, deurhendels en sierstrips. Die waren nu zwart.

Ondanks dat de 343 bijzonder ver afstond van een sport, race of recordwagen is het wel gebeurd. In 1978 is het voormalig Volvo rallycoureur Carl-Magnus Skogh die juist de Volvo 343 gebruikt voor een recordpoging. Het record voor dieselauto’s was destijds nog niet zo hoog en in de Volvo 343 was met moeite een iets grotere motor te zetten. De auto werd compleet gestript om zo tot een lager gewicht te komen. De Renault 1.4 motor werd vervangen voor een tweeliter diesel van Volkswagen. Deze werd voorzien van een Garett-turbo om tot aansprekende prestaties te geraken. Dat lukte warempel, alleen niet met de verwachte marge. De recordpoging werd gedaan in de herfst, dus veel regen en wind. Skogh haalde 211 km/u met de Volvo 343 XD-1, maar tijdens een test in de zomer waren snelheden gehaald van boven de 230 km/u.

Ook Bertone ziet dat de basis van de 343 gebruikt kan worden voor een vlotter model. Op de Salon van Genève in 1979 verbaast het Italiaanse designhuis vriend en vijand met de Bertone Tundra. Het was nu een soort coupé geworden met alles wat je op een conceptauto wilde zien in 1979: klapkoplampen, een digitaal dashboard en flink veel glaspartijen. De Tundra had een kortere wielbasis, mede dankzij het vervangen van de bladveren door normale items. Een leuk detail is de grille, die asymmetrisch is. Volvo zelf kon de Tundra wel waarderen, maar zag er geen brood in om de auto in productie te nemen. Bertone verkocht het ontwerp uiteindelijk aan Citroën. Nadat designer Marcello Gandini het ontwerp iets bijpuntte, kwam de Tundra als Citroën BX op de markt.

In 1982 kwam er een nieuwe variant van de 300 serie, maar wel eentje uit onverwachte hoek. Op instigatie van PTT Post werd de Volvo 345 Van op de markt gebracht. De eisen voor een auto op grijs kenteken waren destijds nog niet zo streng. Voor een auto op grijs kenteken moest deze aan drie eisen voldoen. Dichte zijruiten, een vlakke laadvloer en een tussenschot. De 345 Van had deze 3 items. Niet alleen voor de PTT en andere bedrijven was deze auto interessant, ook de particulier zonder nageslacht kon er een voordeeltje meedoen.

1982 was ook het jaar dat er het een en ander op de schop ging. Het naar Volvo maatstaven ondermaatse interieur werd vervangen door een hoogwaardiger exemplaar. Eveneens hoogwaardiger was het nieuwe topmodel, de 360 GLT. Deze was luxer en had een 2.0 liter motor aan boord. Hiermee was steeg de 300 serie meer in aanzien. De naamgeving werd in 1982 ook aangepast. Het was 340 of 360. De 360 kon je ook als GLT krijgen. De 2.0 liter motor was aanzienlijk sterker dan de 1.4 en de nieuwe GLT-uitvoering uiterst luxe. Dit waren in hun tijd serieus fijne auto’s, alhoewel de prijs eveneens vrij hoog was. De tijd van betaalbare DAF-jes was nu toch echt voorbij.

De 360 had altijd de 2.0 liter motor, terwijl de 340 de kleinere motoren onder de kap had liggen. Althans, voor de burgers. De politie in Nederland kocht destijds nog heel vaderlandslievend in bij lokale producenten. De politie wilde namelijk graag de kale 340, niet de poespas van de 360, maar wel diens 2 liter motor. Aldus geschiedde. In 1985 werd het motorenpalet uitgebreid met een 1.6 diesel en een 1.7 benzinemotor. De diesel was tergend traag en lawaaiig, de 1.7 was een welkome aanvulling. De 2.0 was voor velen net even te veel van het goede, terwijl het bij de 1.4 niet overhield.

In 1986 werden de 340 en 360 weer opgefrist. Vergeet niet, de auto was nu al 10 jaar in productie. De bumpers, grille en wielen werden gewijzigd. Ook werd het onderstel aangepast, evenals de remmen. De 360 GLT profiteerde zelfs van een nieuwe spoiler en stabilisators.

In 1988 werd de opvolger van de Volvo 340 en 360 gepresenteerd, de 440. Wederom een compacte middenklasser met een belegen maar goudeerlijk imago. Dat wil niet zeggen dat de Volvo 340 en 360 direct uit productie gingen. De 360 heeft het uitgehouden tot 1990 en eind 1991 rolde de laatste 340 van de band.

Het is heel erg makkelijk afgeven op de Volvo 300. Het was geen mooie auto. Het was geen exceptioneel goede auto. Het was wel een veilige auto. Desondanks kan het niet anders dan dat er in deze auto enorm veel mensen zijn overleden. Niet omdat ze gecrasht waren, maar vanwege ouderdom. De auto was een waanzinnige hit bij ouderen. Mijn oma heeft een Volvo 340 gehad, en waarschijnlijk jouw oma ook.

Maar de benadering van het concept is tamelijk briljant. Normaliter zet fabrikant X een model Y op de markt. Deze is hip, jong en dynamisch. Wat dat ook moge betekenen. Die intenties had de Volvo 300 niet. Het was een bijzondere auto, juist doordat DAF aan de wieg stond van de auto. De Volvo 300 was comfortabel, relaxed en verstandig, Vaak zie je in folders de auto’s in exotische oorden rondrijden. Met jonge modellen die goedkeurend naar een compact SUV’tje kijken. De Volvo 300 was wars van dat soort kolder. Met een Volvo 300 kocht je namelijk het automobiele equivalent van een een bord boerenkool met HEMA rookworst. Kuiltje in het midden voor de jus. Eventueel aangevuld met wat appelmoes. Dat dient puur om de maag te vullen. De Volvo 300 was er puur om zijn inzittenden droog, veilig en comfortabel van A naar B te brengen. Doe maar gewoon. Dan doe je al gek genoeg.