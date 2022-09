Speciale grindbak voor Nederlandse GP dit weekend

Nu moeten we geen geen grindbakgrappen maken. Dat is niet meer bon ton. Maar het is echt waar, er is een speciale grindbak.

Tot 2016 had Nederland niet heel erg veel met Formule 1. Toch heeft Nederland voldoende F1-coureurs gehad die (veel) meer support hadden mogen hebben. In de jaren ’90 was Jos Verstappen bezig om zijn naam te vestigen. Hij was totdat zijn zoon Max Verstappen ging meedoen verreweg de meest succesvolle Formule 1-coureur. Maar ja, veel verder dan flauwe grindbakgrappen kwam men niet.

Nu is er dankzij de prestaties van Max Verstappen een heuse GP van Nederland. Geweldig. Die hebben een primeur voor dit weekend, want er is een – jawel – speciale grindbak voor de Dutch GP. Het is namelijk een nieuw soort grindbak.

Hans Ernst

Het gaat om de binnenzijde van bocht 12, het tweede gedeelte van de Hans Ernst chicane. Dit zorgde vorig jaar voor de nodige hoofdbrekens. Coureurs die zich vergaloppeerden in de technische sectie, raakten van de baan en namen veel grind mee op de terugweg. Dit resulteerde weer in lastige situaties voor de auto’s die daarna eroverheen reden.

De oplossing is een strook van een meter breed tussen de kerbstones en het grind. Met een soort lijm wordt het grind bij elkaar gehouden. Inderdaad, dat klinkt bijna als asfalt. Het moet ervoor zorgen dat coureurs die iets te enthousiast door de bochtensectie rijden, geen grind op het asfalt achterlaten.

Speciale grindbak wellicht ideale oplossing

Ondanks dat het iets wegheeft van asfalt, functioneert het niet als dusdanig. Coureurs kunnen er geen misbruik van maken, want het is heel erg hobbelig en glad. Dus niet ideaal om even de bocht iets anders aan te snijden in de zoektocht naar een extra tiende van een seconde.

Het is mogelijk een uitstekende oplossing tussen de echte grindbak en een ‘runoff’-area, waardoor je zo weer de baan op kan rijden. En het scheelt weer een hele serie aan tracklimit-overschrijdingen en de bijbehorende strafjes. Ideaal toch?

Via: Autosport.

