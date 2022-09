Korting!! Hier betaal je € 1,50 voor een liter benzine

Lekker man: één Europa. De prijs van een liter benzine kan behoorlijk fluctueren. Hier krijg je zelfs 50 cent korting!

Brandstof is krankzinnig deur. De combinatie van de oorlog in Oekraïne en stevige accijnzen zorgen ervoor dat mensen bijkans een hypotheek afsluiten voor een volle tank. Niet alleen in Nederland is de brandstof heel erg duur, dat is deze overal in Europa?

Overal? Nou, nee. In een gebied dat we vroeger Gallië noemden is er een natie dat dapper weerstand blijft bieden. Het heet Frankrijk en ze hebben het klaarblijkelijk helemaal gehad. De Franse regering heeft besloten de accijns-korting tot eind oktober te handhaven. Per liter scheelt dat 30 cent die je kunt besparen.

Tot wel 50 cent per liter korting

Dat niet alleen, de Franse brandstofgigant TotalEnergies doet er nog even wat korting boven op. Waarom is niet helemaal duidelijk, maar ze kunnen blijkbaar het geld missen. De korting is namelijk 20 eurocent per liter.

Een eenvoudige rekensom leert ons dat je 50 cent per liter goedkoper uit bent! Dan komt je bijna uit normale prijzen voor brandstof. Dit zou betekenen dat de prijs van een liter brandstof kan dalen tot 1,50 euro.

België is het er niet mee eens

De BRAFCO vindt dat maar helemaal niets. BRAFCO is de Belgische federatie der Brandstoffenhandelaars en die zien het helemaal niet zitten. Iedereen die ook maar in de buurt van de grens woont, gaat daar tanken. Sterker nog, ook al moet je nog verder rijden, dan kan het lonend zijn om naar Frankrijk te rijden. Kun je meteen even een paar kaasjes en een doosje wijn halen.

Nu we het toch hebben over tanken over de grens, in Duitsland is men per vandaag gestopt met de Tankrabatt. De Duitse overheid gaf 30 eurocent ‘korting’ op een liter benzine en 17 cent korting op een liter diesel. Je zal deze dag maar hebben uitgekozen om naar Zuid-Duitsland te rijden… De prijs voor een litertje diesel langs de Autobahn is nu zo’n 2,55 euro.

