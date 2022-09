Shell geniet niet van roze Tarzan, reageert preuts

Shell geniet niet van stoute reclames in hun winkels.

Zoals iedereen weet staat er een evenementje op de planning dit weekend. De 19 beste coureurs ter wereld en Nicholas Latifi gaan namelijk hun kunsten vertonen tijdens de GP van Nederland 2022. Die wordt gehouden op het Circuit van Zandvoort. En vraag iedereen om de eerste bocht te noemen en iedereen roept in koor ‘Tarzan’!

De Tarzanbocht is een geweldige bocht waar je meerdere lijnen kunt rijden. Zo zag ondergetekende jaren geleden tijdens een Porsche Supercup race Patrick Huisman veel later remmen dan de rest om in het midden van de bocht juist langzamer te zijn. Ergo, daar was hij weliswaar iets trager, maar Huisman wist daar halverwege wat extra grip te vinden waardoor hij bij het uitaccelereren juist weer iets sneller was. Man, wat kan autosport mooi zijn!

Connotatie

Enfin, voordat we afdwalen: de Tarzanbocht. De naam Tarzan roept bij sommigen ook iets anders op. Het is heel erg leeftijdsafhankelijk wáár je aan denkt. Naast een fictioneel karakter uit de jungle, is het ook de bijnaam voor volwassen speelgoed. En laat Easy Toys zich daarop focussen. Je voelt ‘m al aankomen, die hebben leuk ingehaakt op de naam van de bocht en hun merchandising.

Op 100 tankstations in de buurt van Zandvoort haakte Easy Toys in met een reclame plus een creatieve slogan:

Tarzanbocht, de enige bocht die je echt moet nemen. Easy Toys, wat zijn ze toch stout!

Shell geniet niet van Tarzan

Deze reclame was te zien op de schermen in de winkels van Shell tankstations. Shell vond het uiteindelijk totaal niet kunnen en hebben de reclames verwijderd. Volgens hun officiële statement vonden ze de reclame ’te kort door de bocht’. Ha ha.

Easy Toys heeft zijn PR en Marketing goed voor elkaar. Geregeld halen ze het nieuws met ludieke acties. Denk aan de shirtsponsoring van FC Emmen, de gifbox vol speeltjes aan Johan Derksen en volgens het AD zelfs reclame tijdens het olympisch kwalificatietoernooi Curling! Dat is wel dan wel humor.

Aan hetzelfde AD laat Easy Toys weten dat ze daadwerkelijk een taboe proberen te doorbreken. Op de afbeelding was slechts een gedeelte van een roze Tarzan (model ‘Lily’, denken wij) te zien. Alleen het topje van De Duitse Helm. Maar ja, de Tarzan model Lily is natuurlijk elektrisch en dat heeft Shell liever niet.

