Hier, de meest bijzondere spoiler van de dag

Een merk dat dit jaar 120 is geworden brengt een bijzondere auto uit, met misschien wel als hoogtepunt een nogal bizarre spoiler.

Een automerk (her)starten is niet vrij van risico’s. Zo vaak brengt een obscuur merk wat nieuws op de markt en denk je ‘goh, zouden we het hier nog over hebben over vijf jaar?’ Dat gevoel bekroop ons een beetje bij het in 2019 gepresenteerde ‘nieuwe’ Hispano-Suiza. Dit eeuwenoude merk verdween ergens rond de tweede wereldoorlog en is pas sinds 2019 weer bezig met nieuwe auto’s. Hun eerste wapenfeit, de Carmen, werd in 2021 ook nog eens bijgestaan door de Carmen Boulogne, een speciale editie. Het idee was een compleet op maat gemaakte elektrische hypercar. Ambitieus, helemaal omdat er niet bij Rimac of Lotus aangeklopt wordt om hun techniek te lenen.

Hispano-Suiza Carmen Sagrera

Het kan aan ons liggen, maar behalve een fotoshoot hier en een Goodwood-presentatie daar, lijkt Hispano-Suiza het er maar moeilijk mee te hebben. Toch is dit jaar feestelijk voor het herstarte merk, want in 1904 werd het merk opgericht. En dat is 120 jaar geleden. Nou ging dat wel middels meerdere productiestops, overnames en andere ongein en is er tussen 1946 en 2019 geen auto gebouwd, maar goed, nog bestaan is nog bestaan.

En hoe vier je een 120-jarig jubileum? Met een nieuwe auto! Tenminste, het is weer een derivaat van de Carmen. Dit is de Hispano-Suiza Carmen Sagrera. In de basis dus dezelfde 1.100 pk sterke EV-hypercar als de vorige twee versies en dat klopt, daar heeft Hispano-Suiza niet mee zitten pielen. In plaats daarvan is de Sagrera de versie waarmee je een circuit op wil. Aerodynamica was een belangrijk speerpunt. Met, zoals je in de titel en afbeelding hebt kunnen zien, een unit van een spoiler. Deze tweedelige spoiler is ontworpen met inspiratie van een ooievaar die zijn vleugels spreidt. Dit omdat het logo van Hispano-Suiza een ooievaar is.

Alle verbeteringen voor de Carmen Sagrera hebben vooral te maken met het chassis en de afstelling van de auto: de andere Carmens zijn een soort luxueuze versie, dit is de versie waarmee bochtenwerk gerealiseerd moet worden. Concreter dan dat wordt het echter niet. Dus is het nog even wachten totdat je hem ook echt kan kopen.

Homologatie

Hispano-Suiza zegt namelijk dat er een goede reden is dat je de Carmen (nog) niet veel in het openbaar ziet: ze zijn nog niet klaar met de Europese en Amerikaanse homologatie. Maar, die zou later dit jaar afgerond moeten zijn. Dan kun je alle drie de varianten van de Carmen eindelijk bestellen en zoals bijna elk merk van dit kaliber kun je eindeloos personaliseren. Gelukkig, want dit rosékleurige exemplaar met gouden accenten is een beetje kitscherig.