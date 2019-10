Speerpunt Porsche Taycan: auto houdt vol, bestuurder niet

De mens is niet opgewassen tegen de machine.

Je hoeft maar ‘Porsche Taycan’ te zeggen en je weerwoord is ‘Tesla Model S’, want goedkoper, ruimer en al langer op de markt. Oké, dat zijn feiten en wat dat betreft heeft Tesla wel een goede aanbieding in hun assortiment. De positie die de Taycan inneemt is echter een positie waar Porsche al jaren zit. Ja, het is niet het goedkoopste wat je kunt krijgen, maar je weet bij het kopen van een Porsche dat je betaalt voor een team ingenieurs wat echt hun best heeft gedaan.

Zo heeft Porsche met de Taycan een enorm lang testproces doorgelopen. De kans is aanwezig dat nog voordat de Mission-e getoond werd in 2015, Porsche op de achtergrond al bezig was met de Taycan. Om het proces te benadrukken heeft Motoring.com.au een aantal topmensen in de ontwikkeling van de elektrische Porsche gesproken.

De specs van de Taycan Turbo S liegen er niet om. Qua acceleratie zit de auto op hetzelfde niveau als de 918 Spyder. De rondetijd op de Nürburgring is momenteel nog de snelste, maar volgens Lukas Kramer, de manager van het Taycan-project, was rondetijd niet waar Porsche op inzette. De tijd is momenteel het snelste omdat Tesla nog niks officieels doet omdat het de enige is. Als de concurrentie een vergelijkbare auto neerzet, zal moeten blijken of de Taycan daadwerkelijk snel is. Over die rondetijd gesproken: volgens Kramer heeft Porsche niks extreems gedaan met de Taycan die het record heeft gezet. Als antwoord op de vraag “zou een goede bestuurder met een Taycan die zo uit de dealer komt, de tijd kunnen evenaren?” Zegt Kramer: “Definitely!”

Een nog interessantere uitspraak komt van Ingo Albers, hoofd ingenieur voor de Taycan. Het speerpunt van de elektrische Porsche is niet wat hij kan, maar hoe lang hij het kan volhouden. En hij kan ons garanderen: nog voor dat de Porsche er mee kapt, zal de bestuurder het beu zijn. Het gaat je niet lukken om een Taycan ‘stuk te rijden’ met enorm veel acceleraties achter elkaar, omdat de Turbo S-versie met name zo snel is dat je er als bestuurder moe van wordt.

Porsche is dus vrij zeker dat de Taycans uit de testfase door zo veel heftig gebruik zijn gehaald, dat betrouwbaarheid op de lange termijn en kwaliteit de reden is dat je iets dieper in de buidel moet tasten voor een Taycan dan bijvoorbeeld een Model S. Belangrijker dan je denkt.