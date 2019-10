Hoezee, James Bond rijdt toch niet elektrisch!

De vierde bevestigde James Bond-auto is tevens de laatste, en de Rapide-E staat er niet tussen.

Of je nou jong, oud, boeken- of filmliefhebber bent of niet, de naam James Bond doet je vast een belletje rinkelen. Binnenkort is het weer tijd voor een nieuw avontuur in de filmreeks. Door het budget van de film kan alles tot in de laatste kleine details uitgekiemd worden: ook de autokeuzes. De vorige film bevatte een epische achtervolging door Rome met een Aston Martin DB10 en een Jaguar C-X75, twee concept cars. Ook in de nieuwe film mag James Bond plaatsnemen in de bestuurdersstoel van een paar lekkere auto’s. De vier ‘sterren’ zijn wel allemaal Aston Martins.

We beginnen met wat we weten. Een Aston Martin V8 Vantage uit de jaren ’70, bijvoorbeeld. Niet de meest iconische Aston Martin, maar wel een mooie afwisseling van de andere auto’s waarin Craig Bond op het witte canvas verschijnt. Een iets verrassendere toevoeging is de DB5. Ondergetekende zou toch gezworen hebben dat de auto in de film Skyfall nogal doorzeefd werd, de brandstoftank incluis. Of het dezelfde is weten we niet, dat zou zelfs in de wereld van films een beetje apart zijn.

De derde is eveneens verrassend op een hele andere manier: de Aston Martin Valhalla. Deze middenmotor-supercar die net onder de Valkyrie valt is bevestigd voor productie, al is er nog geen productiemodel. Net zoals de C-X75 en DB10 dus: gewoon omdat die op het witte doek verschenen en realistisch leken, betekent niet dat je in april al een Valhalla kunt kopen.

Voor de vierde zijn er twee gedachtes die nu door je hoofd schieten: de milieulobby wilde JB007 in een Rapide-E forceren. Die ecologisch verantwoorde knipoog kan de franchise goed doen. Een andere gedachte die niet heel vergezocht is, is de vorige week geïntroduceerde DBS GT Zagato. James Bond in een knotsgekke zes miljoen kostende auto? Klinkt als iets wat de elegante agent zou doen.

Past, present and future. To mark the 25th Bond film, #NoTimeToDie, four of our cars will be featured in the film. From the classic DB5 and V8 Vantage, to the new DBS Superleggera and Aston Martin Valhalla, there is something for every Bond fan.#JamesBondDay@007 pic.twitter.com/cmKvswriHo — Aston Martin (@astonmartin) October 5, 2019

Nee, het wordt simpel gehouden. De vierde auto waarin we Bond zullen zien is een ‘gewone’ Aston Martin DBS Superleggera. Het huidige topmodel van de ‘normale’ AM-range is een perfecte combi van elegantie en sportiviteit, de auto is JB op het lijf geschreven. Of het de DBS ‘On Her Majesty’s Secret Service’ is? De tweet van Aston Martin lijkt te suggereren dat het om de reguliere DBS gaat. Als je die wil, moet je hem dus zelf kopen.

James Bond: No Time To Die komt uit op 3 april 2020. Het is de 25ste film in de reeks en naar verluidt de laatste film met Daniel Craig als Bond.