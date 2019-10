Dít is de nieuwe open Aston Martin Vantage

Kun je die smakelijke V8 nog beter horen.

De nieuwe Aston Martin Vantage is nog niet het succes dat Aston Martin voor ogen had. Wellicht vanwege zijn voorganger. Deze had vele tekortkomingen, maar ook één van de mooiste carrosserieën uit die periode. Sterker nog, het model oogt nog steeds fris en fraai. Check hier het complete vergelijk.

Maar ja, je moet immers íets doen en bij Aston Martin hebben ze gekozen voor een zeer modern hate-it-or-love-it ontwerp. In technisch opzicht is het nieuwe model véél beter. De AMG-V8 is een betere match dan de ietwat matig presterende Jaguar V8 en het infotainmentsysteem komt ditmaal niet uit het jaar kruik.

Wellicht dat deze Vantage Roadster voor positive verandering kan zorgen. Het is officieel nog een preview, maar je kunt het model in vol ornaat bekijken. Ze hebben de lelijkste kleur mogelijk gekozen: matzwart. Dus ondanks het feit dat de auto in de grondverf lijkt te staan, ziet ‘ie er veel mooier uit dan de Coupé, alhoewel dat uiteraard heel persoonlijk is.

Met name en profil met het dak gesloten is het een plaatje. De AM Vantage Roadster doet denken aan de Jaguar F-Type. Dat is een enorm compliment, want de F-Type is een van de fraaiste cabrio’s van de afgelopen 15 jaar. Enige dissonant is wederom de achterkant, met de ‘skirts’ boven de uitlaten. We zien waar Audi met det RS6 en RS7 de inspiratie vandaan haalde. Maar ja, dat kun je vast wel in carrosseriekleur laten spuiten.

In technisch opzicht is de Roadster bijna identiek aan de Coupé. De open variant is uiteraard iets zwaarder dankzij de benodigde verstevigingen, zoals de rollbars achter de bestuurdersstoel. Oh, en natuurlijk een geheel elektronisch te openen dak. De Aston Martin Vantage Roadster wordt verwacht in de lente van volgend jaar.