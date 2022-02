De droom van elke voetballer, de Mansory Bentayga Speed W12

Hopelijk blijft het ook alleen bij de droom van elke voetballer. Dat zou namelijk betekenen dat we de Mansory Bentayga Speed W12 nooit in het echt hoeven te zien.

In het leven is een aantal zaken zeker. Voorbeeldje, je wordt ooit een keertje in je leven genaaid door de Belastingdienst. Is het niet vanwege de onterechte invordering van een toeslag, dan is het wel elke maand een flink percentage van je loon dat je moet inleveren.

Nog een zekerheidje. Als het drie dagen vriest in Nederland, gaan ze op tv en in de kranten meteen ouwehoeren over een Elfstedentocht. Met Erben Wennemars voorop. Of wat dacht je van de zekerheid dat onze premier absoluut iets gaat verklooien de komende tijd en daar achteraf geen actieve herinnering meer aan heeft.

Allemaal zekerheden. Maar er is nóg 1 ding zeker in het leven. Dat is dat als Mansory zich met een auto bemoeit, dat het dan een wanstaltig gedrocht wordt, maar dat elke voetballer er verlekkerd naar kwijlt.

Waarvan akte.

De Mansory Bentayga Speed W12 is eeeuhm… Tja.

Onze Duitse tuningsvrienden hebben zich deze keer maar weer eens bezig gehouden met een Bentley. Niet met zomaar een Bentley, nee, het is deze keer de Bentayga Speed W12. Da’s dus de SUV voor de Bentley Boy met haast, want het is een snelle jongen met zijn 626 pk en 900 Nm koppel.

Niet snel genoeg, aldus Mansory. Zij krikken het vermogen van de 6 liter W12 namelijk op naar 900 pk en 1250 Nm. Gaat de normale W12 Speed in 3,8 seconden naar de 100 en heeft hij een top van 306, die van Mansory doet het in 3,5 seconden en haalt 323.

Dat zijn waarden waar we vrolijk van worden. Hadden ze het daar maar bij gelaten, maar helaas.

Mansory pakt ook het uiterlijk flink aan

Zoals je van Mansory gewend bent, pakken ze ook het uiterlijk van hun slachtoffers flink aan. Zo ook bij de Bentley Bentayga Speed W12. En dat is jammer, want origineel is het best een fraaie automobiel. Maar ‘das war einmal’, zeggen we in goed Duits.

Mansory gooit er namelijk een complete ‘wide body kit’ op, alsmede een motorkap van carbon, inclusief luchtgaten, spoilers rondom en grote, glimmende, zwarte velgen. Daar houdt elke voetballer toch van? In het interieur zijn ze ook niet subtiel te werk gegaan. Ook daar is het carbon wat de klok slaat en kun je het leder in de meest opvallende kleuren krijgen die je wenst.

Wat betaal je voor zo’n kuurtje?

Wat het kost om je Bentayga Speed W12 op deze wijze te laten ‘verfraaien’, weten we niet. Al zal dat voor de rechtshalf van een club als Manchester City niet veel uitmaken. Reken er vooral niet op dat het een koopje is.

Ook weten we niet of je deze conversie ook in Nederland kunt bestellen. Laten we in godsnaam hopen van niet, in elk geval. Aan de andere kant, met het salaris wat je als voetballer bij een Nederlandse club als -pak ‘em beet- Willem II verdient, kun je hem waarschijnlijk toch niet betalen.

Godzijdank.