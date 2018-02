Officieel: dit is de nieuwe Porsche 911 GT3 RS

BREEK!

Echt brekend nieuws is deze 911 GT3 RS natuurlijk niet meer nadat de auto onlangs al uitlekte op het wereldwijde web. Doch van een juweeltje als dit wil je natuurlijk alle feitjes opslaan in je brein. Je weet immers maar nooit. Voor je het weet loop je een bar binnen en vraagt een knappe deerne je hoeveel kilogram een Porsche 991.2 GT3 RS ook alweer precies weegt. Godbetert dat je dan het antwoord schuldig moet blijven! Gelukkig hoeft dat nu niet meer, want Porsche is met de cijfertjes over de brug gekomen.

Collega @willeme kon je onlangs al melden dat de GT3 RS beschikt over een atmosferische 4.0 liter grote zespits boxer. De krachtbron levert 520 paardenkrachten en jankt door tot een glorieuze 9.000 toeren per minuut. Geniet ervan zo lang het kan, want over niet al te lange tijd verdwijnen dit soort atmosferische motoren van de aardbodem. Met zijn 520 Pferde levert de 991.2 GT3 RS nóg 20 pk meer dan zowel de 991.1 GT3 RS als de 991.2 GT3 (rijtest).

Nu we het toch hebben over die ‘gewone’ GT3; het vergelijk met die auto is natuurlijk onvermijdelijk. Vroeger was de GT3 RS simpelweg de nóg wat hetere en betere versie van de GT3, maar is dat nog steeds wel zo? De RS kan in ieder geval claimen iets sneller van nul-naar-honderd te knallen. De dikkere GT3 legt het sprintje af in 3,2 seconden. De RS-loze GT3 flikt het kunstje in 3,4 seconden als je kiest voor de PDK-bak, of 3,9 seconden als je opteert voor zelf schakelen met een derde pedaal. Dat laatste is overigens géén optie op de GT3 RS. Op topsnelheid heeft de ranke GT3 zonder inkepingen in zijn flanken het voordeel (max 320 km/u versus 312 km/u)

Om terug te komen op de intro: ook qua gewicht kan de GT3 RS zijn broertje niet de loef afsteken. Met Weissach Package geïnstalleerd weegt de GT3 RS 1.430 kilo. Dat is precies evenveel als de GT3 met PDK en iets méér dan de GT3 met handbak (1.413 kilo).

Waarom dan toch voor de GT3 RS gaan? Wel, Porsche belooft dat de focus bij de auto nóg meer op dynamiek en precisie ligt dan bij de GT3, dankzij intangibles die niet direct uit een spec sheet blijken. Zo is het onderstel aangepast met onder meer een andere afstemming van de achterasbesturing.

Daarnaast is het natuurlijk ook een kwestie van smaak. Een GT3 (zelfs met Touring Package) kan je uiteraard geen muurbloempje noemen, maar de RS is gewoon nog wat wilder, breder en bruter qua looks. Een gaaf detail zijn bijvoorbeeld de achterwielen. Die zijn bij de RS niet alleen breder (325 mm versus 305 mm) maar ook een maatje groter (21″).

Als jij dat brute en wilde graaft, kan je meteen een belletje plegen naar je lokale Porsche Centrum. Je kan daar namelijk per direct een GT3 RS bestellen. Kost wel wat: de kale nieuwprijs bedraagt 272.900 Euro. Geen mals bedrag, máár…Het Clubsport Package mag je dan wel gratis aanvinken.