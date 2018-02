‘Smaakvolle’ supercars in Nederland onder de hamer

Om de supercar-collectie verder aan te vullen.

We maken nogal vaak de fout dat je een supercar koopt om mee te rijden. Ondanks dat dat zeker tot de mogelijkheden behoort, moet je dat natuurlijk niet doen. Een supercar moet je vooral kopen om hem veilig in een schuurtje te kunnen stallen. Dan kijk je er af en toe naar en ga je ermee rijden in Forza Horizon of Gran Turismo. Maar ja, op een gegeven moment raakt je schuur vol en om nu nog een ruimte te kopen zie je niet zitten. Wat kun je dan doen? Simpel: je laat hem veilen. Want er zijn altijd aspirant verzamelaars die precies jouw auto zoeken, zei de verkoper bij aanschaf.

Vaak gebeurt dit in Engeland, Amerika of ergens in het Midden Oosten. Maar voor de Nederlander met héél veel euro’s (of enkele bitcoins) is er eindelijk goed nieuws. Er worden nu ook diverse supercars in Nederland geveild! De veiling loopt tot de 18 februari, dus sla je slag! Let wel: alle prijzen zijn exclusief veilingkosten en exclusief belastingen.

1. Ferrari 488 Spider Novitec

De eerste is een Ferrari 488 Spider in het rood. De auto is aangepakt door de spoiler-fluisteraars van Novitec en het resultaat is in elk geval bijzonder. Als je geregeld gaat boodschappen doen in Monaco is het wel handig om jouw eigen Ferrari terug te vinden. Het openingsbod staat op 100.000 euro. Op het moment van schrijven is er al echter 211.000 euro voor geboden. Bieden kan vanaf 216.000 euro.

2. Ferrari 488 GTB

Wil je iets minder opvallen, dan is deze 488 GTB (rijtest) een goede optie. Wederom is deze auto in het rood gespoten. Misschien een beetje standaard, maar het staat de auto uitstekend. Het interieur is zwart leder, met de gewone sportstoelen in plaats van de racekuipen. Ditmaal geen ontsierende bodykit. De velgen zijn een tintje donkerder dan normaal, gewoon een fabrieksoptie. Het openingsbod van deze 488 GTB was 50.000 euro, maar er ligt al een bod van 135.000 euro.

3. Ferrari F12berlinetta Novitec N-Largo

Het grote feestnummer van de veiling. Een Ferrari F12berlinetta (rijtest) die wederom door Novitec is aangepast. Na de tuningskuur gaat de auto door het leven als N-Largo, geen onbekende voor een gemiddelde reserve-linksback in de Premier League. De F12 is ook mechanisch aangepast en levert nu maar liefst 781 pk! Dat is op zich indrukwekkend, maar vergeet niet dat de standaard F12 al over 740 enthousiaste paarden beschikt. Ook hier is er al over het openingsbod (100.000 euro) geboden: 215.000 euro.

4. Bentley Bentayga Diesel

Mocht een Audi SQ7 veel te ordinair voor je zijn, kun je ook gaan voor dit Britse alternatief. De Bentayga (rijtest) is keurig zwart. Voor wie dat te saai is, is er juist wat kleur aan gebracht met deels rood lederen bekleding. Relatief gezien is deze auto een koopje, want het openingsbod stond op 50.000 euro, maar ook hier staat er al een bod van meer dan het dubbele (namelijk 102.000 euro).

5. Ferrari 488 GTB

Wederom een 488, alsof iedereen hard aan het sparen is voor de extra ruige, hardcore 488 waar we reikhalzend naar uitkijken. Net als de vorige is dit exemplaar rood, maar er zijn een paar duidelijke verschillen. Zo zijn de velgen zilver, is het dak zwart gespoten en zit er een caramel-kleurig interieur in met de schaalstoelen. Staat er toch een ander soort auto. Dat blijkt ook wel uit de biedingen (tot dusver). Het openingsbod is nu al bijna verdrievoudigd van 50.000 euro naar 145.000 euro.

6. Ferrari 488 GTB

Waarschijnlijk krijg je pietjes van een 488 GTB, want iedereen moet er ineens vanaf, lijkt het wel. Dit exemplaar is gelukkig eens anders uitgevoerd. De blauwzilveren lak met het zwarte dak geven de auto een compleet andere uitstraling. Ook het interieur is net even wat anders: de gewone sportstoelen met deels zwart deels en karamelkleurig bekleed leder. Het openingsbod voor deze auto was eveneens 50.000 euro, maar staat nu op 135.000 euro.

7. Ferrari 488 Spider

Hehe, eindelijk een andere Ferrari 488. Ditmaal geen dichte variant (GTB), maar een heuse Spider. Op deze auto heeft de voormalig eigenaar net even fanatieker de opties aangevinkt. Wederom rood met een zwart dak, maar een bijzonder interieur met ivoorkleurig leder. Het kan niet anders dan dat dit de nieuwe Ferrari gaat worden van @viezefreddyw. Dan moet hij wel minimaal 160.000 euro gaan bieden.

8. Lamborghini Huracan Spyder Novitec N-Largo

Het is natuurlijk goed mogelijk dat je met een open en rode Ferrari om aandacht verlegen zit. Dan is deze Huracan een goed alternatief. Het is een Spyder, dus iedereen ziet je zitten. Mede dankzij de gifgroene kleur zal iedereen omkijken om vervolgens getrakteerd te worden met de heftige bodykit van Novitec. Dat deze langzamer is dan een Performante (rijtest), maakt niemand uit. Van deze auto, die ook N-Largo heet, zijn er slechts 11 gebouwd. Precies het aantal voetballers dat je hebt in een team. Op dit moment is er al 150.000 euro voor geboden.