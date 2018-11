Spoilerbakker biedt jong meisje de helpende hand

Mooi.

Als het om auto’s gaat durf ik mezelf wel te omschrijven als een ekte nerd die minimaal 94 procent weet van wat @willeme weet. Op techgebied daarentegen zijn anderen meer nerdy, vandaar dat ik het schrijven op onze zusterpublicatie apparata overlaat aan collega @rubenpriest. Van alle markten thuis die guy. Iemand die in een PlayStation-pyjama slaapt ben ik dus niet, maar er zijn een paar gadgets en games waar ik toch een enorme bewondering voor heb. In de laatste categorie valt bijvoorbeeld de computergame Deus Ex, of zoals ik het ook wel pleeg te noemen, de toekomst.

Voor de onwetenden, de game gaat over de bionische mens en ‘man made evolution’, een tot de verbeelding sprekend concept. Wat als protheses beter worden dan onze eigen ledematen, gaan we die er dan afzagen om ze te swappen voor beter aftermarket spul? The mind boggles. Het moment dat dit een technische realiteit is komt, als je realistisch bent, met elke dag dichterbij. En wellicht spelen fabrikanten in de autowereld wel een rol in dit proces.

Zo heeft de Koshi Group een mooi staaltje arbeid verricht voor de jonge Sara, die geboren is met slechts één arm. Normaal gesproken houdt het bedrijf zich bijvoorbeeld bezig met het maken van carbon accessoires voor Alfa’s en dergelijke. Spoilertjes, skirts, je kent het wel. Sara had al die dingen echter (nog) niet nodig, daar ze de rijbewijs-leeftijd nog niet bereikt heeft. Wat ze wel nodig had, was een armprothese die wat lichter was dan de unit van één kilo die ze tot op heden gebruikte.

De koolstofbakkers van Koshi gingen aan de bak en zijn op de proppen gekomen met een carbon armpje dat slechts 178 gram weegt. Door de added lightness is Sara nu vast sportiever en wendbaarder, hoewel we betwijfelen dat ze ook meer downforce heeft.

Dank Bob voor de tip!