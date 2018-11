Deze Ferrari F12 is een dikkerdje met giga-voordeel

Ditmaal geen addertje onder het gras. Verfrissend.

Sommige dingen moet je niet doen en moet je laten zoals ze zijn. Als je bij De Librije gaat eten, vraag je ook niet om ketchup of nog erger: Maggi. Voor de Ferrari F12berlinetta geldt eigenlijk hetzelfde. Het was van 2012 tot 2017 de bruutste V12 GT-auto van Ferrari. De opvolger van de 599 GTB was op alle fronten beter, voornamelijk het uiterlijk ging er enorm op vooruit. Uiteraard is de motor de dominante factor in de F12. De 6.3 liter V12 is geheel atmosferisch en toch in staat om 730 pk op te wekken. Dat is echt bizar veel vermogen voor een 6.3 motor zonder turbo’s. De Brabus ‘Rocket’ had 730 pk uit een 6.3 met twee enorme turbo’s, om naar eens een voorbeeld te noemen.

Toegegeven, met de 812 Superfast heeft Ferrari zichzelf wederom overtroffen, maar dat neemt niet weg dat de F12berlinetta een (zeer betaalbaar) meesterwerkje is. Dus mocht je er eentje hebben, doe er vooral niets aan. Daar is niet iedereen het mee eens. Zo is er een bedrijf Duke Dynamics, een bedrijf dat we in de jaren ’80 nog gewoon ‘Koenig Specials‘ zouden noemen. Ze zijn gespecialiseerd in het maken van widebodykits en aerokits voor van huis niet al te misselijke auto’s. Denk hierbij aan de McLaren 570S, BMW M4 en Lamborghini Huracan. Dit is hun nieuwste kunststukje.

Het ontwerp komt van Marius Dumitrascu. Het uiterlijk is dramatisch veranderd, voetballers zullen het fraai noemen. Aan de voorkant zien we een grote koolstofvezel splitter, die je waarschijnlijk na 70 meter door eraf hebt gereden. Als Max Verstappen het niet nodig heeft tijdens de GP van Spanje, heb je het al helemaal niet nodig op een straatauto. Ook de voorbumper is anders. De auto is aanzienlijk breder gemaakt. De complete set bestaat uit 21 onderdelen, die enigszins geïnspireerd lijken te zijn op de Ferrari F12tdf, zoals de roosters in het achterscherm.

Aan de achterzijde weten we niet waar we moeten beginnen. Die spoiler is een tikkeltje aan de hoge kant. Waarschijnlijk zou 6 meter náást de auto beter staan. De velgen zijn ook van eigen fabrikaat (Duke Dynamics maakt ook zijn eigen wielen) en zijn allesbehalve ingetogen en stijlvol. Zwarte spaken met een rood velgbed zullen het goed doen bij de lokale McDonald’s. De diffuser is allesbehalve subtiel. Het is overigens enkel uiterlijk vertoon, de F12berlinetta (rijtest) is niet sneller dan een standaard exemplaar.

Kortom, niet al te best nieuws dus. Een van de fraaiste auto’s van de afgelopen jaren is nogal zwaar toegetakeld. Maar er is ook goed nieuws te melden. Duke Dynamics heeft de kit dusdanig ontwikkeld dat je de panelen relatief kunt verwijderen. Daarbij blijven de originele onderdelen intact. Dus mocht de absint uitgewerkt zijn, hoef je geen spijt te hebben, in no time staat er weer een originele F12 voor de deur.