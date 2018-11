Bugatti gaat aan de champoepel

Check HOE BLIJ die man is!

Auto’s en drank zijn niet een al te beste combinatie. Beide zijn onder de juiste omstandigheden geweldig, maar de combinatie kan niet. Dat weerhoudt sommige automerken er niet van om een link te leggen met drank, of nog erger: door het zelf te produceren. Zo brouwt Morgan zijn eigen bier en heeft Tesla plannen om hun eigen tequila te gaan maken. Daar komt nu een derde alcohol-auto-merk bij: Bugatti.

Bugatti is heel erg chic en daar past een uiterst luxueus drankje bij: champagne. Dat is niet helemaal toevallig, want Bugatti is gevestigd in Molsheim, redelijk dicht in de buurt bij diverse champagnehuizen. Alleen mousserende wijnen die voldoen aan de strenge regels van het (CIVC) Comité Interprofessionnel du vin de Champagne mogen de naam ‘Champagne’ dragen. Het merk van Bugatti heet heel toepasselijk ‘Champagne Carbon ƎB.01’.

Champagne Carbon ƎB.01 is een blend van Chardonnay (90%) en Pinot Noir (10%) druiven. Of het goedje te hachen is, is niet bekend. Een kratje van het spul bestellen zal vast een dure aangelegenheid worden. Volgens Stephan Winkelmann (CEO van Bugatti) is de Champagne Carbon echt mega-goed. “Bugatti en Champagne Carbon zijn avantgardisten in hun vakgebied, die beide hun kennis etaleren. Deze is vergaard door een grootse geschiedenis. Dankzij dat hebben beide merken een innovatief heden én toekomst.” Geen idee wat ‘ie ermee bedoelt, maar waarschijnlijk wilde hij even een momentje in de spotlights staan. En dat is gelukt. Proost!