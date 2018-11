Koop Schumachers helm, druk Villeneuve van de baan

Botsmuts-buitenkansje.

Terwijl de Rekordmeister nog steeds vecht voor (het hervatten van) zijn leven, is Michael Schumacher nog altijd ongemeen populair bij de fans van de sport. De Duitse grootmeester had wellicht wat rauwe randjes, maar onder de streep liegen zijn resultaten er niet om. Nog altijd heeft Schumi veruit de meeste F1-races gewonnen van alle coureurs die ooit in een F1 auto stapten en ook zijn zeven titels zijn ongeëvenaard. Lewis Hamilton heeft misschien een kans(je) om het voor elkaar te boksen, maar dan moet zijn Mercedes-team wel afrekenen met historische data: nooit eerder was een F1-team meer dan vijf jaar achter elkaar dominant.

Ook in Nederland heeft Der Michael, zeker voor een Duitser, een grote schare fans. Voor deze lieden is er goed nieuws te melden, want op Catawiki kan je namelijk een botsmuts kopen van de oude vechtjas. Het betreft een helm van Bell die Schumacher droeg in 1997, het tweede seizoen dat de rode baron uitkwam voor Ferrari. Schumacher won dat jaar vijf races en kwam dichtbij de titel, maar had uiteindelijk net te weinig in te brengen tegen Jacques Villeneuve in de oppermachtige Williams.

De tweestrijd met Jacques culmineerde in de waarschijnlijk meest controversiële actie uit Schumachers hele carrière (en dat wil wat zeggen), toen hij Villeneuve bij de seizoensfinale op het circuit van Jerez van de baan probeerde te rammen. De FIA besloot in tegenstelling tot in 1994, toen Schumacher iets soortgelijks deed bij Damon Hill, actie te ondernemen en de Duitser te schrappen uit de eindrangschikking van het seizoen. Niet dat Schumacher daar wakker om gelegen zal hebben: het kampioenschap was toch al verloren en zijn vijf overwinningen mocht hij gewoon houden.

Catawiki vermeldt niet of Schumacher de aangeboden helm ooit gedragen heeft tijdens een race. Of er zweetpareltjes van de Germaan inzitten waaruit je DNA kan extraheren om hem te klonen is dus niet zeker. Wel is de helm voorzien van een ‘Snell Sa 95’ certificaat om er ‘professioneel mee te racen’. Mocht je dat echt willen doen zouden we je echter aanraden een nieuwe moderne helm te kopen. Dit is meer een leuk object om naast je Ferrari 550 Maranello (rijtest) te plaatsen in de garage. Of je moet de koper van Shuey’s F310B even opsnorren om het plaatje helemaal compleet te maken. Het hoogste bod staat momenteel op 6.500 Euro. Koop dan!



Dank Arjen voor de tip!