Spookrijder vlucht met 300 km/u weg van 41 politieauto’s

Een spookrijder heeft het zo bont gemaakt dat het bijna James Bond werd.

Spookrijders, vaak zijn het wat ouderen van dagen die de bordjes gemist hebben. Een tikje verwarring, misschien wat nachtblindheid erbij…kan gebeuren. Het enige voordeel bij dit nadeel is dat dit type spookrijders in ieder geval meestal niet keihard scheuren. Maar je hebt ook andere verhalen.

Vanochtend vroeg ging het namelijk helemaal mis in Duitsland. Een man stuitte daar op een file. Stau bij een van de vele Werkstattes ofzo, kan gebeuren. Deze man had daar echter geen trek in en maakte de onbegrijpelijke beslissing om…om te draaien. Als spookrijder vervolgde hij zijn weg (terug).

Dit viel natuurlijk niet echt in de smaak bij de politie. Zij zetten de achtervolging in, uiteindelijk met maar liefst 41 auto’s en een helicopter. Nu is een goed autoblog weetje om te hebben bij dit verhaal echter dat de man in een Mercedes AMG GT 63 S 4-door coupé reed. Dat wil wel vooruit. Er werden dan ook snelheden bereikt van 300 kilometer per uur…tegen de rijrichting in dus nog steeds. Met de gemiddelde tegenligger, is dat dus een snelheidsverschil van ruim 400 kilometer per uur.

De politie kon/wilde dat de spookrijder niet voortdurend nadoen. Uiteindelijk vond de helicopter de stilstaande auto terug. De bestuurder was te voet op de vlucht geslagen. Maar hij kon in de kraag gevat worden. Wie de Geisterfahrer is en waarom hij handelde zoals hij deed, is niet bekend…