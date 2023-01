Voormalig Ferrari teambaas gechorst vanwege fraude

Maurizio Arrivabene is weer op een verkeerde plek aanbeland. Hij is door de Italiaanse voetbalbond namelijk geschorst vanwege fraude.

Naast de coureurs zijn natuurlijk ook de teambazen vaak (niet altijd) ‘karakters’ in de Formule 1. Nu is dat wel een dingetje dat vroeger nog wat meer gold dan nu. Tegenwoordig zien we helaas steeds vaker dat er wat stoffige managers worden aangesteld om een team te leiden. De tijden dat de teameigenaren ook zelf de tent runden is goeddeels voorbij. Dat was veelal toch een ander slag mens met grote dromen en vaak ook excentrieke details.

Gelukkig zijn ook niet alle managers saai. Zo had Ferrari tussen 2014 en 2019 Maurizio Arrivabene aan het roer. Deze kettingrokende Italiaan (ooit werkzaam bij Marlboro) werd na een dik half jaar de vervanger van Marco Mattiacci. Dat had alles te maken met een typisch Italiaanse interne coupe binnen het team. Wijlen FCA-topman Sergio Marchionne nam de regie over van Luca di Montezemolo. Arrivabene was zijn vooruitgeschoven man.

Arrivabene bleef teambaas tot januari 2019. In die periode behaalde Ferrari regelmatig zeges, maar geen titels. Dat had natuurlijk met name te maken met het oppermachtige team van Mercedes, waar geen kruit tegen gewassen was. Toch is het bij Ferrari ook gewoon zo dat als er lang geen titel gewonnen wordt, de teambaas moet vertrekken. Arrivabene heeft in dat licht bezien nog vrij lang respijt gekregen.

Na zijn periode bij Ferrari, is de beste man gaan werken bij Juventus. Hij was daar al sinds 2012 lid van de board, maar sinds 2021 werd hij ook CEO. Dat blijkt echter een beetje ongelukkige timing te zijn. Juventus is namelijk weer in heet water gekomen vanwege financiële malversaties, specifiek het niet eerlijk rapporteren van verliezen in de periode 2018-2020.

De Serie A heeft de club daarvoor nu 15 punten afgenomen in de competitie van dit jaar. De club staat daarmee nu op een kansloze 25 punten achter de koploper Napoli. Tevens is een reeks straffen opgelegd aan hoge piefen. Hieronder dus Arrivabene, die twee jaar geschorst is. Ook Andrea Agnelli, telg van het bekende FIAT-geslacht, is geschorst. ‘Juve’ heeft 30 dagen om in beroep te gaan tegen de straf.