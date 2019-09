Nederlandse overheid betaalt tóch mee aan GP Zandvoort

Het zal ook eens niet.

De terugkeer van de Formule 1 naar Nederland mag dan in kannen en kruiken zijn, de organisatie van het feest is bij lange na nog niet afgerond. Het circuit was in extase dat het zonder financiële steun van de overheid voldoende geld bijeen had kunnen vinden voor het contract met de Formule 1. Nu blijkt echter dat de overheid alsnog poen gaat steken in de komst van het circus: drie partijen leggen 2,3 miljoen euro bij elkaar om de treinverbinding richting het circuit aan te pakken.

Vandaag hebben het ministerie, de provincie Noord-Holland en de gemeente Zandvoort een akkoord gesloten ieder 2,3 miljoen euro toe te leggen voor verbeteringen aan en om het spoor tussen Haarlem en Zandvoort, met daarbij nog een toezegging van zes ton van Vervoersregio Amsterdam. Het gaat om een som van ruim 7 miljoen euro.

De organisatie van de Grand Prix zal ongetwijfeld blij zijn met de aanpassingen, voornamelijk het feit dat het aantal treinen per uur flink wordt opgekrikt. Momenteel betreft het aantal treinritten vier per uur, straks zullen dat er maximaal tien stuks kunnen worden. Daarbij worden verschillende stations en perrons, waaronder uiteraard die van Zandvoort, bijgespijkerd en uitgebreid.

Hoewel de aanpassingen aan de verbinding tussen Haarlem en Zandvoort een fijne bijkomst zijn voor de organisatie van de Dutch Grand Prix, staat het redelijk haaks op de woorden van Mark Rutte dat Circuit Zandvoort “het zelf maar even moet oplossen”. Nu wordt er dus alsnog meebetaalt, al zij het indirect. Daar gaan je centen.