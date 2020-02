Ook wij mogen genieten van cameraspiegels op de Lexus ES

Het zou eigenlijk het feestje moeten zijn van Audi. Nadat zo’n beetje elke concept car uitgerust werd met cameraspiegels, maar niemand het concept daadwerkelijk durfde te realiseren, ging Audi er maar eens mee aan de haal. De e-tron, die we in de laatste helft van 2018 te zien kregen, zou na lang teasen de eerste auto worden met camera’s in plaats van spiegels. Maar nota bene in dezelfde week gooide Lexus roet in het eten, en presenteerde de ES mét cameraspiegels. Nu is dat de eerste productieauto (in massa geproduceerd) met de nieuwe techniek.

Toch is het waarschijnlijk Audi die als voorbeeld gebruikt wordt. Dat heeft een reden: bij Audi had je ook de kans om een e-tron met cameraspiegels te spotten. Sowieso is een Lexus ES lastiger te spotten, maar reken maar dat de ES’en die je ziet ‘gewone’ spiegels hebben. Een kijkje op de Lexus-configurator vertelt je alles wat je nodig hebt: je kan geen cameraspiegels bestellen. In de VS is de wetgeving nog wat omstreden, dus de in eerste instantie voorgestelde spiegels waren exclusief voor Japan en Azië.

Gelukkig worden de cameraspiegels niet vergeten en wordt in veel landen de wetgeving er zelfs op aangepast. In Nederland ook. Lexus meldt dan ook wat we wisten dat zou komen. Vanaf maart mag je de cameraspiegels ook bestellen in Europa. Waar je bij Audi een mooi weggewerkt schermpje in je deur krijgt, heeft Lexus gewoon een kleurenschermpje aan de A-stijl gehangen.

De Europese Lexus ES met cameraspiegels is voor het eerst te zien op de autoshow van Genève. Het is en blijft een optie om gewone spiegels te bestellen op de 5 Serie-rivaal. Lexus spreekt echter van een veilig alternatief. Dat valt nog ter discussie te stellen, maar een opvallende technologie is het wel.