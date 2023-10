Peugeot 508 PSE met 360 pk in één klap heel interessant

Deze 508 PSE met lekker veel vermogen is nu veel interessanter dan twee jaar geleden.

Soms maakt een autofabrikant zo’n auto dat je denkt: wauw, dat is tof! De Peugeot 508 PSE is zo’n auto. PSE staat voor Peugeot Sport Engineered en het is een Peugeot 508 die onder handen is genomen door Peugeot Sport, net als speciale edities van de 208 GTI, 308 GTI en RCZ-R. Stuk voor stuk ook auto’s waar de petrolhead wel blij van wordt.

De auto heeft eigenlijk één groot nadeel en dat is zijn prijs. Als je nu naar de dealer gaat en er eentje wil bestellen, dan kost je dat 73.580 euro. Dat is een hele hoop geld. Alhoewel, als je een BMW 330e xDrive M Sport, ben je weliswaar goedkoper uit, maar niet als je heftig alle hokjes gaat aanvinken van de optielijsten. En als je de uitrusting een beetje gelijk wil trekken, moet je dat wel doen. Daarnaast is hier iets meer werk van gemaakt dan een simpel M-pakketje.

Afschrijving

Wat je ook kan doen, is de afshrijving eventjes zijn werk laten doen. Er staan op Marktplaats op dit moment 5 exemplaren te koop, waarvan 4 bij een autobedrijf. Er staat een particulier exemplaar te koop en die is heel erg interessant. De eigenaar van de Peugeot mag namelijk een auto van de zaak uitzoeken en heeft zijn 508 PSE niet meer nodig.

Het is opmerkelijk genoeg niet de eerste eigenaar. De auto is afkomstig uit België, maar de auto is dermate vers dat je niet direct kunt zien dat het een importauto is. Overigens hoef je niet altijd te schrikken van die term, want dit soort auto’s worden in ons land bijna niet verkocht.

Motor Peugeot 508 PSE

De Peugeot 508 PSE is best een bijzonder geval. Het is een sportieve plug-in hybride en dan eentje die dor een aparte afdeling – Peugeot Sport dus – is ontwikkeld. De verbrandingsmotor is een 1.6 viercilinder met 200 pk. Die wordt vervolgens bijgestaan door niet één, maar twee elektromotoren. Het resultaat is een maximum vermogen van 360 pk en een maximum koppel van 520 Nm. Daardoor kun je van 0-100 km/u accelereren in 5,2 seconden, terwijl de topsnelheid is begrensd op 250 km/u. Dit zijn snelle auto’s.

En zuinig, want de 508 PSE moet namelijk gemiddeld zo’ 1 op 55 kunnen halen. Je betaalt dus het halftarief qua motorrijtuigenbelasting. Nu weten we allemaal dat je die alleen haalt als je veel laadt en weinig rijdt, maar toch. Trap je ‘m vol op zijn staart, kun je altijd nog 1 op 13 halen. Niet verkeerd voor het prestatieniveau. Sommige mensen blijven angstvallig diesel rijden om die 1 op 13 maar te halen.

En wat kost dat dan?

We noemden het net al eventjes, maar de standaarduitrusting is wel een USP van de Peugeot 508 PSE. Bijna alles zit er namelijk al standaard op. Er waren maar een paar opties mogelijk destijds. Maar een glorieus klinkend Focal-geluidssysteem, dikke sportkuipen, 20 inch wielen, Apple Carplay, adaptieve cruise control, stoelmassage (de stoelt masseert jou, niet dat iemand anders de stoel monteert) en dergelijke zit er allemaal al op.

Het is ook nog eens de perfecte auto voor de persoon die voornamelijk in Nederland (lekker zuinig) rijdt en af en toe op vakantie gaat. Het is natuurlijk nog altijd een 508, dus een ruime gezinswagen. En in dit geval met een dikke uitrusting en lekker wat power. Het valt vooral te prijzen dat fabrikanten af en toe nog iets bijzonders maken en sommige mensen nog iets origineels kopen. Interesse? Voor 47.749 euro is ‘ie van jou! Alsnog een hoog bedrag, maar daar heb je een bijna nieuwe 508 PSE voor. De advertentie kun je hier bekijken!

