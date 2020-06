Zo staat het met Hyundai N-modellen en de handbak

Dit zijn de plannen van Hyundai N met de handbak.

De handgeschakelde transmissie is een beetje het laatste bastion voor de petrolhead. Atmosferische motoren zijn bijna uitgeroeid, elektrificatie neemt alsmaar toe, platform zijn tegenwoordig generiek. Kortom, niet alles is goed nieuws voor de blije automobilist.

Dure auto’s

Natuurlijk, er zijn uitzonderingen, maar dat zijn bijna altijd dure auto’s. Dure auto’s omdat ze gewoon, eh, kostbaar zijn of juist omdat ze door de ouderwetste techniek onbetaalbaar zijn geworden. Denk aan de CO2-taks (waarvan morgen de regeling verandert).

N-divisie

Hoe zit het met Hyundai? We kennen de Zuid-Koreaanse autogigant als bouwer van heel verstandige, bruikbare en verstandige automobielen. Af en toe hebben ze wel een leuk modelletje gehad, zoals de Scoupé, Coupé en Genesis Coupé. Maar tegenwoordig hebben ze met de N-divisie een waar sportlabel. Hun eerste ‘echte’ straatauto is de Hyundai i30 N, een van de leukste auto’s in zijn klasse.

Automaat

De i30 N kent ook een zustermodel, de Veloster N. Deze wordt in Nederland niet geleverd. De vorige generatie Veloster (zonder N) was niet populair, ondanks onze epische rijtest. Bijzonder aan de nieuwe Veloster N is dat de transmissie anders is. Standaard heeft deze Hyundai nog een handbak, maar de de kekke coupé kan namelijk besteld worden met een automaat met dubbele koppeling en acht (!) verzetten. Volautomaten (met koppelomvormer) met acht of meer versnellingen zijn niet bijzonder, maar op Porsche na zijn er niet veel fabrikanten die het grote schaal een achttraps DCT toepassen.

Handbak

Enfin, terug naar de kwestie van de handbak. Het hoeft geen betoog dat de handbak met zes versnellingen grotere overbrengingen heeft en minder snel schakelt. Ergo: met automaat is de auto sneller én zuiniger, waardoor de meeste fabrikanten de handbak schrappen. Gaat Hyundai dat ook doen? Het lijkt er niet op, als we het Australische Motoring mogen geloven.

Keuze

Aan die kwalitieitspublicatie laat product-chef Howard Lam weten dat men hun klanten de optie geeft om te kunnen kiezen. Tegen beter weten in. De Australiër is zich er namelijk bewust van dat het overgrote gedeelte van de klandizie zal kiezen voor de automaat. Echter, omdat heel veel concurrenten overstappen op de automaat, ziet Hyundai een USP om als merk voor de petrolhead de bak aan te kunnen blijven bieden.

Meer N modellen

Op dit moment is er een i30 N en Veloster N, maar daar zal het niet bij blijven. De eerste is een Hyundai i20 N. Deze heeft (logischerwijs) de i20 als basis, maar dan met een 200 pk sterke 1.6 motor. Ook bij deze rappe Hyundai zal er keuze zijn uit een automaat of handbak. Op latere termijn zal een Kona N verschijnen en wellicht zelfs een Elantra N.