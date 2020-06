Bugatti Chiron Pur Sport laat zich zien & horen op de ‘Ring

De bulderende W16 van de Bugatti Chiron Pur Sport trotseert de Nordschleife.

Niet eerder heeft de marketingmachine bij Bugatti zo hard gedraaid als met de Chiron Pur Sport. Het is dan ook een product waar ze met recht trots op zijn. Op de openbare weg kun je, met uitzondering van de autobahn, maar weinig met al die power. Bovendien is de Pur Sport gericht op het circuit. Een uitstekend excuus om de Bugatti Chiron Pur Sport los te laten op de Nordschleife.

Op videobeelden van @carspymedia is te zien hoe de Chiron Pur Sport bochten aanvalt op het roemruchte circuit. Het is eigenlijk alsof je naar een bodybuilder kijkt. Extreme power in een extreme verpakking. Desalniettemin behoorlijk indrukwekkend. Zelfs met vierwielaandrijving zet de Pur Sport met 1.500 pk een stapje opzij.

Bugatti’s hebben voornamelijk het imago dat ze heel hard rechtdoor kunnen. Met de Chiron Pur Sport bewijst het exclusieve automerk dat de hypercar evengoed raad weet met serieuze bochten.

Nürburgring-veteraan en Autoblog-vriend Misha Charoudin kreeg zelfs de kans om plaats te nemen in het prototype. Hij maakte daar onderstaande video over. De productie van de Bugatti Chiron Pur Sport begint in de tweede helft van dit jaar. Het ultieme speeltje kost meer dan drie miljoen euro exclusief belastingen.