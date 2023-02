Sportonderstel voor Carrera GT kost 20 mille

Maar is ‘ie dan wel veiliger?

Het zal jullie toevallig niet ontgaan zijn. De enorm populaire YouTube Doug de Muro heeft een Porsche Carrera GT aangeschaft. Zijn kanaal loopt erg lekker en ook zijn tweede project ‘Cars & Bids’ gaat lekker. Sterker nog, het gaat dermate goed dat extra investeerders aan boord zijn gesprongen en flink gaan investeren om het platform nog groter te maken. Heel erg knap en verdiend!

De Porsche Carrera GT (modelcode 980) is een beetje een mythische auto. Het begon als F1-project (dat mislukte) en evolueerde zich tot Le Mans-project. Dat was veelbelovend, maar Audi mocht nu eens winnen in Le Mans. Dus zat Porsche met een koolstofvezel chassis en een atmosferische V10. Men maakte er maar een straatauto van.

Lastig apparaat

Het is de ultieme symbiose tussen old-school sensaties, terwijl het nog enigszins een moderne auto is. Maar het is ook en mythische auto in een ietwat negatieve zin. Walter Röhrl was zelfs ‘een beetje bang’ van het lastige apparaat en vele mensen zijn gecrasht met de auto.

Geen ESP, enkel achterwielaandrijving, een bijzondere koppeling, aparte remmen en een bijzonder wispelturige balans. Daarbij schijnt de Carrera GT zéér gevoelig te zijn voor het type band dat eronder ligt.

Anyway, Nick Heidfeld (wel een coureur) heeft óók een Carrera GT en heeft ‘m voor 20 mille veiliger gemaakt. Dat deed hij middels een schroefset van KW. Het is de zogenaamde KW V5 en is speciaal voor de Carrera GT ontwikkeld.

Sportonderstel voor Carrera GT

Nick miste een paar dingen op de Carrera GT. In tegenstelling tot moderne supercars heeft de super-Porker geen in hoogte verstelbare voorzijde. Met het V5-onderstel is HLS (Hydraulic Lift System) mogelijk. Dan kan de neus eventjes omhoog. Handig bij een drempel, richel of als je door Brugge rijdt.

Overigens kan niet alleen de neus omhoog, maar ook de bips van de auto. Dus in zijn geheel kan de auto 45 mm hoger staan. Het is nog altijd geen Cayenne, maar het is wel zo prettig dat het kan. Het knopje voor het HLS-systeem zit verborgen achter een klepje.

Mocht je het echte heiligschennis vinden en liever de voorbumper telkens aan gort rijden, is er goed nieuws: je kan de V5 ook zonder HLS bestellen. Dus kopen die hap, dan kun je de auto meteen naar smaak afstellen.

Naar het schijnt had Porsche dat niet helemaal voor elkaar. Alleen professionele coureurs hadden er lol mee. Maar ja, dat was Nick Heidfeld dan ook. Oh, en check zijn Super Mario Kart shirt:

