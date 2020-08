Aviar R67 met Tesla techniek is de echte Mach E

Is de Aviar R67 de ware Mustang Mach-E?

De Mustang Mach-E is een van de belangrijkste auto’s voor Ford. Het is de bedoeling dat deze auto wereldwijd een groot succes wordt. Gezien de beschikbare ruimte, de prestaties, de looks en het type auto (een crossover) lijkt het helemaal goed te gaan komen. Zeker omdat de prijzen zeer concurrerend zijn.

Elektrische Mustang

Het enige waar veel mensen nog een beetje mee stoeien is de naam Mustang. Kan een elektrische crossover de naam Mustang krijgen? Ja, dat kan dus en op zich is het logisch: het is de beste naam die ze hebben en een van de sterkste namen in de autobranche. Logisch dat ze Mustang gebruiken in plaats van Contour, Probe, Granada, Escort, Sierra of Scorpiboot.

Aviar R67

Voor de mensen die er alsnog niet aan kunnen wennen, hebben we hier een compleet andere elektrische Mustang. Qua looks: ja, dit is een Mustang. De auto in kwestie is de Aviar R67, om precies te zijn. De auto is voorzien van Amerikaanse techniek, maar wordt echter gebouwd in Rusland. Niet echt des Mustangs.

Cougar Mustang

Het design van de Aviar R67 grijpt terug naar de vroege jaren ’60. Steker nog, het design lijkt geïnspireerd te zijn op het Ford Mustang Cougar prototype uit 1962. De auto waarmee het allemaal begon voor de Mustang.

Tesla

Nu er een elektrische Ford is, zou je denken dat ze een Mach-E bij de kladden hebben gepakt en ontdaan van de elektromotoren en accu’s. Maar nee, de Aviar R67 is voorzien van twee Tesla motoren en een enorm batterijpakket, eveneens van Tesla. Beide zijn afkomstig uit de Model S. Sterker nog, de R67 staat op een Tesla Model S-platform. Volgens zijn Russische makers kun je de auto gewoon opladen bij het Tesla Supercharger netwerk.

Specificaties

Dan de specs van de Aviar R67, want daar gaat het toch om bij een Tesla én een Mustang. De motoren zijn gezamelijk goed voor 840 pk. De motoren worden gevoed door een 100 kWh accupakket, waarmee je zo’n 507 km ver moet kunnen komen. De acceleratietijd van 0-100 km/u is 2,2 seconden.

Klassieke koets

Bovenop het hypermoderne platform (waar de meeste fabrikanten hun tanden stuk lijken te bijten) is er een klassiek ogende koets gezet. Het interieur is typisch Mustang met een scherm in het midden van Tesla. Het ziet er nu nog aardig uit, maar houdt er rekening mee dat het nog renders zijn. Zowel de Mustang als de Model S hebben een interieur dat goedkoop aanvoelt (omdat het ook goedkoop is).

Compleet

De Aviar R67 wordt heel compleet uitgerust. Items als wifi, sound systeem met zeven speakers, voice control, Auto Pilot (jazeker!), lederen bekleding, elektrische bedienbare stoelen met geheugenfunctie, 5 airbags en achteruitrijcamera zijn allemaal standaard.

Over de prijzen en beschikbaarheid van de Aviar R67 is nog niets bekend.