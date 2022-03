Verbrandingsmotor betrouwbaarder dan EV? Klopt dat wel?

Er is dus een reden om nog gewoon eventjes op benzine te gaan rijden. Een auto met verbrandingsmotor betrouwbaarder dan een EV? Hoe dan?

Elektrische auto’s hebben zo hun voor- en nadelen. Puur nuchter beschouwd is elektrisch in veel opzichten beter. Geen directe uitstoot, veel efficiënter, comfortabeler en stiller. Een ander punt dat je kunt aanhalen is betrouwbaarheid. Een elektromotor heeft maar één bewegend onderdeel, terwijl een verbrandingsmotor er duizenden heeft.

Maar wat blijkt, de verbrandingsmotor is betrouwbaarder dan de EV! Dat bijkt uit een uitgebreide studie van ‘Wich?’. Volgens deze studie zijn auto’s met een conventionele verbrandingsmotor betrouwbaarder tijdens – en dit is belangrijk – de eerste vier jaar. Althans, de respondenten ondervinden minder pech met een auto met ICE dan met een EV in die periode.

Auto’s met verbrandingsmotor betrouwbaarder dan EV?

Dat is op zich niet heel erg vreemd. Veel merken zijn nu pas net op grote schaal bezig met elektrische auto’s. Dat gaat gepaard met wat kinderziekten. Dit terwijl deze autofabrikanten al tientallen jaren auto’s met een gewone benzine- of dieselmotor bouwen.

Het is geen onderzoekje met 30 collega’s van de afdeling inkoop, HR en administratie. Nee, het onderzoek – gepubliceerd door Daily Mail Online – betreft de bevindingen van 48.000 respondenten. Van de 57.000 auto’s (sommige respondenten hebben meer dan een auto) waren er 2.184 geheel elektrisch. Daarvan had 38% al problemen in het eerste jaar. Dit tegen slechts 19 procent voor de auto met benzinemotor en 29 procent met een diesel.

Maar daar houdt het niet op. In veel gevallen zijn de gevallen met de elektrische auto ernstiger. Gemiddeld duurt het vijf werkdagen om een EV weer op de weg te krijgen. Bij een diesel is dat vier dagen en een benzine is slechts drie dagen in de werkplaats. In verreweg de meeste gevallen ligt het bij een elektrische auto niet zozeer aan de hardware, maar juist aan de software.

Merk

Het minst betrouwbare merk volgens het onderzoek is Tesla. Daarvan ondervindt 39% van de eigenaren problemen mee in de eerste vier jaar. Van alle Tesla-eigenaren (die meededen aan het onderzoek) was het in 5% van de gevallen ernstig gesteld. In dat geval viel de auto stil en/of wilde die niet starten.

De meest betrouwbare EV volgens de studie is de Kia e-Niro. Daarvan ondervindt slechts 6% van de eigenaren de eerste 4 jaar er problemen mee. Is er dan nog iets dat opvalt? Ja! de reguliere hybrides zijn bovengemiddeld betrouwbaar. Dat is vreemd eigenlijk, want die auto’s hebben twee motoren en eigenlijk twee keer zoveel kansen op problemen, nietwaar? Dat klopt.

De reden dat het meevalt lijkt ons een eenvoudige te zijn: veel Aziatische merken zetten nog in op de reguliere hybride. Denk aan Kia, Hyundai, Honda en Toyota. Die auto’s zijn doorgaans al erg betrouwbaar. Plug-in hybrides (toch vaak een Europese aangelgenheid) zijn bijna net zo onbetrouwbaar als elektrische auto’s.

