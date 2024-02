Spotters opgelet: maak kans op een fotoshoot met een 911 Dakar

We nodigen twee spotters uit voor een fotoshoot met de nieuwe 911 Dakar. Lees hier hoe je jezelf kunt aanmelden!

De Porsche 911 Dakar is de Autoblog Auto van het Jaar 2023 én het is een hele fotogenieke wagen. Genoeg reden om een speciale fotoshoot te organiseren met deze auto. Daarvoor gaan we twee spotters uitnodigen, die hun ding mogen doen met de 911 Dakar. Bovendien mogen zij een leuke Porsche-goodybag mee naar huis nemen.

Ben je nu spotter en lijkt je dit leuk? Aanmelden is heel simpel: upload een spot op Autoblog Spots en vink in het uploadformulier aan dat je mee wil doen aan deze actie. Uit de aanmeldingen zullen we vervolgens twee winnaars selecteren.

Let op: de fotoshoot vindt plaats op zaterdagochtend 2 maart in de regio Rotterdam. Meld je dus alleen aan als je dan aanwezig kunt zijn. Je wordt opgehaald op een centraal verzamelpunt en vervolgens rijden we naar de fotolocatie. Na afloop zullen we de resultaten van de fotoshoot ook delen op onze website en sociale media, dus je foto’s zullen de aandacht krijgen die ze verdienen.

Wil jij hierbij aanwezig zijn? Uploaden maar, en vergeet niet het vinkje aan te klikken!

Foto’s: @nielskeekstra en @jeroenvink, via Autoblog Spots