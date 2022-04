Nederlandse BMW bons: “Tesla tijdperk is voorbij”

Volgens BMW bons Pieter Nota is het tijdperk dat Tesla de toon aangaf voorbij.

Mogelijk heb je meegekregen dat BMW onlangs een nieuwe Siebener heeft onthuld. Het is qua styling weer zo’n lekker controversieel geval geworden waar we niet over uitgepraat raken. Ik ben alvast benieuwd om ‘m in het echt te zien om in te schatten ‘hoe erg het precies is’. De Nieuwe 7 brengt echter ook een Europese primeur met zich mee. We hebben natuurlijk al de iX3 en de i4 en in China krijgen ze al een tijdje de i3. Voor ‘ons’ is dit echter de eerste keer dat er ook van de traditionele modellen (de 3-, 5- en 7-Serie) een volledig elektrische variant komt.

Dat riep uiteraard de nodige interesse op van journalisten, die BMW bonzen vragen hoe ze de toekomst van de EV zien binnen het merk. Normaal gesproken zijn merken daarbij altijd terughoudend om vergelijkingen te trekken met andere merken. Marketing-goeroe en lid van BMW’s board Pieter Nota durfde echter wel wat te zeggen over het ‘T-woord’. Want ja, als het om EV’s gaat, is Tesla natuurlijk de maatstaf. Pieter, voorheen een belangrijke paarse broek van Philips, denkt echter dat dat het Tesla tijdperk spoedig voorbij zal zijn:

Tesla had al geruime tijd een unique selling point. Dat is voorbij. Pieter Nota, noteert een woosh