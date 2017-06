Waarom remschijven gaten en groeven hebben

Een toefje techniek voor bij de VrijMiBo.

Wees niet bang, het wordt geen ellenlang verhaal waar je halverwege bij in slaap valt. In plaats daarvan proberen we zo kort mogelijk uit de doeken te doen waarom sommige remschijven worden uitgerust met gaten en/of sleuven. Veel liefhebbers denken namelijk dat dit (louter) te maken heeft met koeling. Hoog tijd om dit misverstand uit de wereld te helpen!

Remmen zetten kinetische energie om in warmte en dat gebeurt door middels een hydraulisch circuit remblokken tegen de roterende schijven aan te duwen. Trommelremmen zijn intussen bijkans antiek, dus die laten we buiten beschouwing.

De temperatuur kan bij herhaaldelijk remmen flink oplopen en daarom zijn veel auto’s uitgerust met geventileerde remschijven. Hierbij zijn in het midden van de schijf openingen aangebracht waardoor de hete lucht uit de schijf kan ontsnappen.

Geperforeerde schijven

Dit type remschijf is voorzien van ettelijke gaatjes, al dan niet in een uiterst cool patroon. Deze gaten hebben niet zoveel te maken met koeling. In plaats daarvan zijn ze bedoeld om gas, vuil en eventueel vocht sneller af te kunnen voeren zodat de remwerking (langer) optimaal blijft. Is dat het hele verhaal? Nee!

Met name gasvorming was vroeger een probleem en dat had te maken met het materiaal dat voor de vervaardiging van remblokken werd gebruik. Door de hitte kwam gas vrij dat tussen de schijf en blok kwam te zitten, wat uiteraard zorgde voor een minder goede remwerking. Je wilt immers dat blok en schijf rechtstreeks met elkaar contact maken zodra je het rempedaal intrapt.

De blokken die tegenwoordig worden gebruikt kennen dit probleem niet of nauwelijks nog. Vraag: hebben die gaatjes dan nog nut? Ja en nee. Ze voeren vocht af waardoor de remwerking ook onder natte omstandigheden overeind blijft, hetzelfde geldt voor stof. Daarnaast zorgen de gaatjes natuurlijk wel voor wat extra koeling en da’s mooi meegenomen. Bovendien zien geperforeerde schijven er zoals gezegd cool uit en da’s de belangrijkste reden voor fabrikanten om ze te monteren op straatauto’s.

Nadelen? Zijn er ook:

Meer gaatjes = minder bruikbaar remoppervlak = minder hard remmen.

Grotere kans op scheuren in de schijf bij hoge belasting = geen remmen meer.

Lang verhaal kort: geperforeerde schijven hebben voornamelijk een esthetische functie. Ze doen nog wel íets, maar door ander materiaalgebruik zijn de gaatjes eigenlijk niet meer nodig. En wees niet bang als je een straatauto met geperforeerde schijven hebt. Bij straatgebruik worden die dingen echt niet warm genoeg om te sneuvelen.

Schijven met groeven

Gauw door naar die andere variant: gegroefde schijven of slotted disks. Dit type schijf heeft zoals je op de foto’s ziet sleuven die verschillende vormen kunnen aannemen. Belangrijk is dat deze groeven niet door de schijf heen gaan en dat er dus ook geen remoppervlak/-werking verloren gaat. Sterker nog: in sommige gevallen neemt het oppervlak juist iets toe, zodat een schijf met dezelfde diameter door de sleufjes wat harder kan remmen.

Groeven hebben dezelfde functie als gaten in geperforeerde schijven. Stof, vocht en eventueel gas worden door de kanaaltjes afgevoerd waardoor het contact tussen schijf en blok optimaal blijft. Dat deze oplossing efficiënter werkt dan geperforeerde schijven, blijkt wel uit het feit dat je die laatste soort in de racerij vrijwel niet meer tegenkomt.

Ter verificatie hebben we de ellenlange catalogus van de Brembo-raceafdeling nog eens doorgenomen en inderdaad: slotted disks zijn in alle soorten en maten verkrijgbaar en geperforeerde schijven heeft de beroemde remmenfabrikant simpelweg niet meer in het racegamma.

Het enige nadeel dat dit type schijf mogelijk kent, is dat de slots kunnen zorgen voor (veel) meer slijtage van de remblokken. In de racerij niet zo’n punt, maar voor straatgebruik wel iets om rekening mee te houden!

Conclusie

Euh, het werd alsnog een lang verhaal, sorry daarvoor! In elk geval zijn geperforeerde schijven vooral interessant omdat ze er cool uit zien. Slotted disks doen hun werk beter en kennen bovendien minder nadelen.