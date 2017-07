Officieel: de nieuwe Audi A8

De vierde generatie Audi A8 is klaar en staat bol van de vernieuwende technieken.

Tijdens de Audi Summit in Barcelona heeft Audi zojuist de compleet vernieuwde Audi A8 geïntroduceerd. Een auto die het credo “Vorsprung durch Technik” helemaal waar moet gaan maken. En dus heeft Audi de nieuwe A8 volgepropt met de nieuwste technieken. We verdelen het onder in een aantal hoofdstukken, want het is best veel.

Autonoom rijden

Vanaf 2018 worden de functies van autonoom rijden bij Audi beschikbaar. Dan hebben we het niet meer over Lane-Keep assist of Adaptive Cruise Control, neen! Audi stelt dat de bestuurder “niet meer continu op het verkeer hoeft te letten en de handen van het stuur kan nemen en andere dingen kan gaan doen” in fileverkeer tot 60 kilometer per uur op wegen waarvan de rijbanen door vangrails gescheiden zijn. Het systeem dat zelf stuurt, remt, accelereert, stopt en weer optrekt wordt door Audi “traffic jam pilot” genoemd en is in te schakelen met een AI-knop op de middenconsole. Als het systeem zijn limieten bereikt zul je worden gewaarschuwd dat je zelf de besturing dient over te nemen. Het systeem maakt gebruik van een zFAS besturingseenheid die continu informatie verwerkt van radar, een camera, ultrasone sensoren en een laserscanner. Heb je een smartphone, dan kan je via de nieuwe myAudi app je auto zonder erin plaats te nemen parkeren in een garage of parkeervak. Bij al het voorgaande plaatst Audi wel de kanttekening dat de toepassing van de autonome functies afhankelijk is van de regelgeving in het land waar de bestuurder zich op dat moment bevindt.

“De introductie van de Audi AI traffic jam pilot houdt in dat het wettelijke kader in elke individuele markt in kaart gebracht dient te worden, evenals de landspecifieke definitie van het toepassen en testen van het systeem. De hoge kwaliteitsstandaarden van Audi komen tevens tot hun recht op het gebied van vergaand geautomatiseerd rijden. Aanvullend dient wereldwijd een reeks goedkeuringsprocedures en de bijbehorende tijdsplanning in acht te worden genomen. Audi volgt daarom een stapsgewijze werkwijze bij de introductie van de traffic jam pilot in productiemodellen.”

Onderstel

Het Audi AI active suspension onderstel (video) van de nieuwe Audi A8 kan zich volledig aanpassen aan de wensen van de berijder. Maar dat gaat verder dan alleen een sportstandje voor je dynamische rijstijl. Elk wiel kan afzonderlijk worden bediend door een actief elektromechanisch ophangingssysteem dat samenwerkt met de luchtvering. Dit betekent dat de auto bijvoorbeeld volledig vlak kan worden gehouden in bochten.

Maar het gaat verder dan dat. Audi heeft namelijk het pre sense 360˚ veiligheidssysteem dat constant de omgeving van de auto monitort. Bij een snelheid boven de 25 kilometer per uur kan dit systeem bij een onvermijdelijke zijdelingse aanrijding binnen 0,5 seconden de hele auto maximaal 8 centimeter verhogen. Hierdoor komt de kracht van de aanrijding meer op de dorpel en de bodem van de auto terecht, die sterker zijn dan bijvoorbeeld de deuren. Hierdoor kunnen de krachten die bij een aanrijding op de inzittenden inwerken tot 50% worden gereduceerd.

Andere goodies voor het onderstel zijn dynamic all-wheel-steering en een sportdifferentieel dat de aandrijfkrachten over de achterwielen verdeelt in het standaard quattro-systeem voor de Audi A8.

Aandrijflijn

En over aandrijfkrachten gesproken: de nieuwe A8 wordt in eerste instantie geleverd met twee V6 turbo’s: een 3.0 TDI (286 pk) en een 3.0 TFSI (340 pk). Daarna volgen twee achtcilinders – een 4.0 TDI (435 pk) en een 4.0 TFSI (460 pk) en een W12 met 6,0 liter inhoud waarover Audi verder nog niets kwijt wil qua prestaties. Al deze motoren zullen samenwerken met BAS, een slimme startgenerator. De mild-hybrid techniek gaat ervoor zorgen dat de verbrandingsmotoren uitgeschakeld worden bij het loslaten van het gaspedaal, wat een brandstofbesparing van 0,7 liter per honderd kilometer oplevert.

De A8L e-tron quattro zal met plug-in hybride techniek worden uitgerust en een gecombineerd vermogen van 449 pk en 700 Nm koppel krijgen. De elektrische actieradius zal ongeveer 50 kilometer bedragen. De batterij zal draadloos op te laden zijn met Audi Wireless Charging, een inductiesysteem voor acculaden.

Exterieur

We zien een nieuwe, brede, openstaande singleframe grille. Wen er maar aan, want dit gaan we op alle Audi’s terugzien de komende jaren. Verder zien we HD Matric LED koplampen met Audi Laser techniek, en een LED lichtstrip met OLED technologie voor de achterlichten. De lengte van de nieuwe Audi A8 bedraagt 5,17 meter, tenzij we voor de A8L (gallery) gaan, die 5,30 meter lang is.

Interieur

Mooiste feature om hier uit te lichten is de rechter achterstoel van de A8L. Hier is een optionele relaxstoel leverbaar die op vier verschillende manieren te verstellen is. Ook is er een voetensteun. De passagier kan zijn voeten laten verwamen én masseren, door ze op de achterkant van de rechtervoorstoel te plaatsen. De bediening van de achterstoelen gebeurt via OLED touchscreens.

De rest van het interieur is bewust minimalistisch ontworpen. De ventilatieroosters zijn elektrisch te openen en sluiten. Verder zitten bijna alle functies verwerkt in het 10,1 inch touchscreen dat vrijwel onzichtbaar in het dashboard opgaat als het niet gebruikt wordt. Via een tweede scherm worden functies zoals de airconditioning bediend. Er is gebruik gemaakt van haptic feedback, oftewel een voelbare reactie als er iets wordt bediend op het touchscreen. Verder is er spraakbesturing en kunnen er zaken bediend worden met handgebaren.

Vanaf september is de nieuwe Audi A8 te bestellen, vanaf midden december staat de auto ook daadwerkelijk bij de dealer. Prijzen zijn nog niet bekend.