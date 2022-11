Dikke familieauto voor 125K – Autoblog Advies

Voor 125 mille kun je een heel dikke familieauto uitkiezen. Hier kwamen wij op uit!

Af en toe lezen wij de aanvragen met een klein beetje jaloezie. Niet zozeer dat we medelijden hebben met onszelf: we mogen absoluut niet klagen. En het gaat ook niet (direct) om het budget. Als iemand voor 15k een leuke roadster gaat shoppen zijn we meer ’jaloers’ dan wanneer iemand voor 50.000 euro een nieuwe elektrische crossover mag uitzoeken.

Hele dikke familieauto (echt heel dik)

Maar vandaag is er wel een heel dikke aanvraag van Kevin. Of beter gezegd, de aanvraag betreft dikke auto’s. Kevin heeft op dit moment een Tesla Model 3. Het elektrische aspect van de auto bevalt hem heel erg goed. Hij crosst er heel Europa mee door zonder wezenlijke problemen. Toch wil hij wat anders. Ondanks dat het een puike auto is, is het geen ‘premium’ auto. Ze zijn allemaal kaal en je kan ze niet zo mooi aankleden als een gemiddeld premium Duitser.

Daarbij kan Kevin ook voor wat beters shoppen. Het gaat goed met de zaak en heeft wat te besteden. Het liefste heeft hij een Porsche Taycan 4S Sport Turismo, maar ja, die zijn bijzonder prijzig. Dus wat moet je dan doen? Gebruikt? We kunnen het begrijpen dat Kevin met zijn budget het liefst iets nieuws oppikt. Dan is je eigen auto samenstellen wel zo leuk. En met de enorme vraagprijzen voor occasions valt het voordeel ook wel mee.

De wensen en eisen voor een hele dikke familieauto kun je hieronder bekijken:

Huidige / vorige auto’s: Citroen DS3 E-hdi, Audi A3 2.0 TDI s-line, Tesla Model 3 performance Koop / lease: Koop (zakelijk) Budget: +- 125.000 incl btw Jaarkilometrage: was 55k verwacht nu naar +- 35/40 k te gaan door verhuizing. Brandstofvoorkeur: Elektrisch, maar niet verplicht. Reden aanschaf andere auto: model 3 zit inmiddels binnen 3 jaar op 150k km. wil wat nieuws, zakelijk gaat goed, 2e hands prijzen model 3 zijn bizar Gezinssamenstelling: getrouwd, baby opkomst Voorkeursmerken / modellen: Taycan sport tourismo, BMW M340i touring, No-go merken / modellen: Mercedes trekt me niet

Porsche Panamera 4 E-Hybrid Sport Turismo (971)

€128.300

Soms is het net alsof mensen naar een auto bepaalde neigen met hun aanvraag. Als de Taycan net te klein is, dan is de Porsche Panamera Sport Turismo natuurlijk een topauto als je een dikke familieauto zoekt. De Panamera Sport Turismo is een geweldige auto met een bijzonder fraai interieur. De Porsche is relatief praktisch, maar niet extreem ruim voor zijn afmetingen en gewicht. Sterker nog, de gewone Panamera heeft slechts 50 liter minder bagageruimte. In het budget (komen we zo nog een keer op terug) kun je kiezen uit enkel en alleen de e-Hybrid.

Met 452 pk is dat overigens al een bijzonder vlotte auto, waarmee je ook een stukje elektrisch kunt rijden. Het is wel zo’n hybride die zorgt voor betere prestaties dan dat het echt een heel erg zuinige auto is. Om te sturen is de non-hybride leuker, maar die zijn (vanwege de BPM-boete) ineens flink duurder. En daarmee komen we terug op het budget. Alleen met een beetje afdingen kun je een standaard Panamera E-Hybrid kopen. Nu kun je je afvragen welke opties je in hemelsnaam echt nodig hebt, maar zonder dat je het bont maakt ben je zo 20 mille verder. Wat je kan doen is kiezen voor een Porsche Cayenne met dezelfde aandrijflijn, die ongeveer 19 mille goedkoper is.

Audi A7 Sportback 55 TFSI e quattro Competition

€ 102.584

Als de Panamera nét te gek is, waarom niet de Audi A7? Ondanks dat beide auto’s van hetzelfde concern afkomstig zijn, is de techniek van de Audi behoorlijk anders. De A7 met TFSI e-aandrijving heeft een viercilinder met elektromotor, goed voor 367 pk. De prestaties zijn uitstekend en als je je best doet kun je er redelijk zuinig mee rijden. Zeker als je geregeld laadt en op deellast rijdt. Op de accu kom je volgens de WLTP zo’n 66 km ver, maar 40 km haal je wel. Bijna een verstandige dikke familieauto. Daarover gesproken, je kan de techniek ook krijgen in een Audi A6-jasje.

Een groot voordeel van de A7 in deze uitvoering: er zit al een hele hoop op. Tip: neem een rode! Standaard zitten er zeldzaam lelijke wielen onder, dus dat moet je achteraf even regelen (21 inch wielen kosten namelijk bijna 4 mille). Het is de A7 vergeven, want het is verder een uitstekende aanbieding. Goede prestaties, goede uitrusting, prima verbruik, je kan er mee voorrijden en je hoeft niet eens het budget op te maken.

Tesla Model S Long Range

€ 100.995

Als je een Model 3 hebt, dan is een Tesla Model S natuurlijk een upgrade als je een dikke familieauto zoekt. Natuurlijk, je hebt met een Tesla niet de luxe, afwerking of verfijning van een Duitse premium auto. Maar voor 100.000 euro heb je een geweldig totaalpakket. Ja, die Plaid is waar iedereen over praat, maar de gewone versie, de ‘Long Range’ is het eigenlijk betere aanbod. De Model S is luxer dan de Model 3, dus die winst heb je al. De Plaid is snel, maar deze knalt ook al in 3,2 tellen naar de 100 km/u. De top? 250 km/u! Op een volle accu haal je 650 km aldus Tesla.

Ook lekker ten opzichte van de Model 3 is dat je een vijfde deur hebt en aanzienlijk meer bagageruimte. En ondanks dat er geen 800V-systeem aan boord is (nog 400V), kun je alsnog 250 kW laden. Nadeel is dat er qua opties eigenlijk niets te kiezen is, schandalig voor een auto van dit geld. Die 21 inch wielen zijn een bizar prijzige optie van 4.900 euro, trouwens. Andere opties zijn een beige of wit interieur (staat wel chique) en AutoPilot plus FSD. Oh ja, dat stuur is maf. Ook moet je even wachten, want je kunt nu alleen de Plaid bestellen.

BMW M340i xDrive Touring (G21)

€ 91.891,30 (Ja, echt)

We moesten ons even achter de oren krabben. Nog niet zo heel erg lang geleden kocht je een BMW 340i voor 54.006 euro. Dan had je een sedan met achterwielaandrijving, maar toch. Een M340i kost tegenwoord al 92 mille! Dat is krankzinnig veel meer geld voor een BMW 3 Serie. Het is wel een tof pakket: een dikke zescilinder, vierwielaandrijving, allerlei M-spulletjes en een fraai stationwagon-koetswerk.

Het is gevoelsmatig wel erg veel geld voor een D-segment auto. Niet dat het geen dikke auto is (dat is het namelijk wel), maar voor dit budget wil je een M3, die inderdaad nét te prijzig is helaas. Wel kun je heel veel opties aanvinken voordat je over het budget raakt. Tip: sla deze Dreier over en kijk naar een 540i Touring, die kost met M Sportpakket namelijk 96.966,10 euro, maar een klein beetje meer dan de M340i. Wel heeft de BMW 5 Serie met die motor slechts 333 pk, maar er zijn genoeg specialisten die je daar mee helpen. Daarbij is een 5er de betere familieauto (alhoewel je met een Baby niet meer dan een 3er nodig hebt).

Lotus Eletre S

€ 124.090

We denken eventjes buiten de box in de zoektocht naar een dikke familieauto. Als je een moderne elektrische auto wil, check de Lotus Eletre. Ja, het is een elektrische SUV, maar als er één merk is die dat lekker kan laten rijden, dan is het Lotus wel. Die kunnen zelfs van omgekatte oude Mitsubishi’s iets leuks maken.

We hebben nog geen meter gereden met de Lotus Eletre, maar we hebben er groot vertrouwen in qua prestaties (4,5 naar de 100 km/u), laadtijden (350 kW!) en actieradius (600 km) klinkt het ook als een goede aanbieding. Enige nadeel is dat dit een Lotus is van 2.600 kg. Maar het is wel een tof ding en nog praktisch ook. En van de elektrische SUV’s moet dit de best rijdende zijn.

Mercedes-AMG EQE 53 4Matic (V295)

€ 128.613

In principe is dit gewoon een elektrische Mercedes-Benz 500 E, toch? Bwoah, niet helemaal. Dat heeft uiteraard te maken met – hoe kan het ook anders – het gewicht van de Mercedes-Benz EQE. Het apparaat weegt namelijk iets meer dan 2.400 kg, 400 kg meer dan de Tesla in dit overzicht. Dat is waarschijnlijk wat je kan besparen met een mooi interieur, want de EQE heeft een bijzonder luxe interieur.

Ook handig, het is het topmodel. Dus heel erg aansprekende prestaties (in 3,3 naar de 100 km/u!). De range is redelijk goed voor elkaar. Voor de AMG-badge is de auto niet sportief genoeg en heel erg mooi is ‘ie ook niet. Maar als je een puike elektrische auto zoekt met voldoende ruimte en een fraai interieur, dan is het een van de weinige auto’s.

YOLO: Alpina D3 Touring (G21)

€ +/- € 110.000

Deze zou ondergetekende hebben gekozen. Ja, we raden een diesel aan. Heb je net lekker 3 jaar elektrisch gereden, ga je terug naar satansap. Er is een Alpina B3 Touring op benzine, maar die valt buiten budget. De Alpina D3 S valt dat niet. Een exacte prijs hebben we niet, maar die was destijds zo’n 110.000 euro. Alpina’s zijn vaak ietsje completer dan de BMW’s waar ze van zijn afgeleid, dus je hoeft niet door de optielijsten heen (alhoewel het wel kan uiteraard).

Het hoogtepunt is de motor, de biturbo-diesel heeft 355 pk en 730 Nm. Je moet ‘m wel oprijden, zegt iedereen. Er zijn echter dusdanig weinig dikke diesel-stations leverbaar tegenwoordig dat je ‘m vast wel kwijtraakt. Het leuke van de D3 is dat het een Alpina is, net eventjes wat anders dan een BMW. De idealer auto als je door Europa wil cruisen op hoge snelheid.

Wil jij ook advies over je volgende auto? Vul dan dit formulier in, waarbij je ons voorziet van alle relevante gegevens. Wie weet vinden wij jouw volgende droom-auto!