Rijbewijs houden? Meer keuringen om te kunnen blijven rijden

Verzinnen wij niet, maar de EU. Automobilisten moeten eerder en vaker door keuringen heen om je rijbewijs te kunnen houden.

Oké, het halen van je rijbewijs is niet meer zo makkelijk als vroeger. Toen kon je met een paar rijlessen en een keer straatje keren het felbegeerde papiertje ophalen. Nee, het is nu echt veel lastiger met meer theorie maar tevens met meer praktijkoefeningen. Het is dan ook veel drukker geworden op de weg. Hiernaast worden we overspoeld met allerlei regels die tevens vaak aangepast worden. Nu is het nog zo dat je als je je rijbewijs haalt, dat je hem in principe zonder verder gedoe hebt tot je vijfenzeventigste. Maar dat kan gaan veranderen als het aan de Europese Unie (EU) ligt, bericht het AD.

Keuringen om je rijbewijs te houden

Dan hebben we het met name over senioren. Volgens plannen van de EU moeten mensen boven de 70 regelmatig bewijzen dat ze nog kunnen autorijden. Doel van de EU is dat er in 2050 geen verkeersdoden meer mogen zijn. Wederom een ambitieus plan. In mijn ogen niet -of nauwelijks- haalbaar, want ongelukken gebeuren altijd. Dat is in het verkeer niet anders, helaas.

Maar goed, om dit doel te halen moet in 2030 het aantal dodelijke verkeersslachtoffers al gehalveerd zijn. In 2022 konden we 20.600 slachtoffers tellen op de Europese wegen. De laatste twee jaar is dit weer gestegen, omdat we na de coronapandemie weer allemaal in de auto stappen. In Nederland stijgt het aantal verkeersdoden ook. Het keuren van ouderen is een van maatregelen die de EU zou willen instellen.

Controle

In Nederland is dit nu al: ouderen vanaf 75 jaar moeten een medische keuring ondergaan. In veel andere Europese landen is dit niet het geval. Daar heb je je rijbewijs echt voor het leven. De EU is van plan om senioren vanaf 70 jaar om de vijf jaar te keuren. De oudjes krijgen een rijbewijs voor vijf jaar en deze moet dus elke keer verlengd worden. Ouder worden is niet leuk, let’s face it. Je lichaam takelt gewoon af en je reflexen worden minder. Op zich dus helemaal niet gek dat je wat vaker wordt gekeurd.

Overigens, de EU gaat de geldigheid van de rijbewijzen verlengen naar vijftien jaar (nu 10 jaar), dat is goed nieuws. Bijkomend voordeel is dat dit in de nabije toekomst digitaal afgehandeld kan worden, naar het gemeentehuis gaan is dan niet meer nodig.