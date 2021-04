Mercedes: "Russell zit na vandaag dichter bij Renault Clio Cup" - Autoblog.nl

Mercedes is pislink op Russell en Bottas na de race van vandaag.

Het was een enerverende race vanmiddag in Emilia Romagna, niet in de laatste plaats voor het team van Mercedes. Waar de zwarte Silberpfeile in afgelopen seizoenen een enorme marge hadden, staat dit jaar de druk er vol op. Dat bleek zojuist ook weer, want Hamilton gooide bijna een bak punten weg. Teammaat Bottas zag er op zijn beurt na een goede vrijdag het hele weekend weer eens flets uit.

Russell betrokken bij Mercedes drama in tweevoud

Beide coureurs hadden op een andere manier last van uitgerekend Mercedes’ kroonprins Russell. In een kort tijdsbestek verloor Hamilton zijn auto toen Russell hem voorbij liet in de natste bocht van het circuit. Daarna clashte hij met Bottas in een poging VB77 in te halen. Na de race zegt RUS sorry naar HAM en haalt hij keihard uit naar BOT. Over HAM zegt Russell:

Ik probeerde zo snel mogelijk aan de kant te gaan. Het was de natste bocht van het circuit. Ik dacht dat ik Lewis een dienst bewees, maar dat bleek niet zo te zijn. George Russell, gaat altijd zo snel mogelijk aan de kant voor een Mercedes

Popcorn

Met betrekking tot het incident met BOT denkt Russell dat de schuldvraag heel anders in elkaar zit. Hij vermoedt zelfs dat Bottas hem extra hard aanpakt omdat hij mogelijk zijn zitje aan hem verliest. Oooooooh…popcorn!

Bottas is in zijn ogen aan het vechten voor niks. P9 is niks voor hen. Hij zou elke race om zeges en podia moeten vechten met die auto. Hij maakte een kleine schijnbeweging om zich te verdedigen. Het was een beetje de Verstappen-move van 2015. Een kleine beweging bij 320 km/u maakt een enorm verschil. We hebben een gentlemen’s agreement om dit niet meer te doen. Als het een andere coureur was geweest, had hij dit waarschijnlijk ook niet gedaan. Ik heb hem gevraagd of hij ons beiden wilde vermoorden. George Russell, vindt Valtteri Bottas een kneus

Uiteraard denkt Bottas heel anders over het incident:

Ik heb de beelden gezien, er was duidelijk ruimte voor twee auto’s. Dus het was compleet zijn [Russells] schuld. Ik weet niet wat hij daarna zei, ik heb er niks van gehoord. Ik heb hem laten weten wat ik van hem dacht met mijn hand. Valtteri Bottas, man van weinig woorden

De meesten zijn het eens met Bottas, maar Toto Wolff is pislink op alle ‘Mercedes‘ coureurs die geen Hamilton heten vandaag. Als Sky Sports suggereert dat Russell de grootste blaam treft, lijkt Toto toch ook een beetje klaar te zijn met Bottas. Beiden hoeven echter niet direct te rekenen op loftuitingen van de Oostenrijker:

Ja ik weet niet wie er nu schuldig is. It takes two to tango. Misschien is het geen 50/50 maar 60/40, alleen wie dan het meest schuldig is, weet ik zo net nog niet. Ze waren allebei slecht bezig. Ik grap wel eens met George dat als hij het goed doet hij een Mercedes mag rijden. Maar na zo’n race als vandaag zie ik hem eerder in de Renault Clio Cup. Toto Wolff, had een zware dag op het werk

Waarvan akte.