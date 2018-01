Stap in de chique Renault ZOE voor een scherpe leaseprijs

Chiquer dan Zooey Deschanel achter een zwarte piano.

Een bekend reclame-filmpje kan je doen geloven dat ‘chique vervoer’ in deze moderne wereld de vorm van een fiets aanneemt. Dat is leuk en aardig, maar soms regent het buiten of wil je een stukje verder rijden dan je beenkracht je brengen wil. Op zo’n moment vraag je je wellicht af of er ook een alternatief bestaat om, zowel esthetisch als ecologisch verantwoord, van A naar B te reizen. Liefst een alternatief dat je niet de hoofdprijs kost, maar is dat niet teveel gevraagd?

Mais non! Je hebt natuurlijk de Renault ZOE. Met een prettige actieradius van 400 kilometer (NEDC) gaat deze Franse stadsflitser verder waar jouw benen ophouden. In de praktijk heeft de ZOE een actieradius van ongeveer 300 kilometer, waardoor je er letterlijk het hele land mee kan doorkruisen. Omdat de ZOE zich voortbeweegt op stroom blijft je carbon footprint desalniettemin beperkt. Kijk, dat is je pas echt chique gedragen jegens mens en milieu.

De Staat der Nederlanden is het daar ook mee eens, waardoor je voor de ZOE slechts vier procent bijtelling moet betalen. Met een dergelijk zachte prijs hoef je dus niet eens je geliefde stalen ros te verkopen, maar parkeer je die gewoon naast je Renault ZOE. Meer info? Klik HIER!