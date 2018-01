Dit schrijft Renault in voor de Rallye Monte-Carlo

Vier stuks van de Group 2 Renault 5 Alpine, om precies te zijn.

Kleine nuance: het gaat om de Rally Monte-Carlo Historique, dus ze zullen het opnemen tegen auto’s uit dezelfde (legendarische) tijden. De vier Group 2 Renault 5 Alpine’s zijn als volgt verdeeld:

Auto 5: Guy Fréquelin / Laurent Perquin

Auto 6: Emmanuel Guigou / Michel Duvernay

Auto 7: Christian Chambord / Patrick Fourestié

Auto 8: Patrick Henry / Jean-Pierre Prévot

Stiekem zou ik best met één van de heren willen ruilen. Liefst met een coureur, want als navigator zit je alleen maar op je papierwinkel te loeren. Deze auto’s zijn klein, maar hebben tot 140 pk beschikbaar. Helaas wel op de voorwielen, het zijn geen Renault 5 Turbo’s. De auto’s waren bijzonder succesvol in de periode 1978 – 1980, waarin meerdere overwinningen en podiumplaatsen behaald werden.

De heren zullen onder het toeziend oog van rallylegende Jean Ragnotti hun kunsten mogen verrichten in de verschillende etappes op weg van Reims naar Monaco. De Rallye Monte-Carlo Historique begint op 2 februari en eindigt op 7 februari in Monaco.