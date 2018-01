Deze Volkswagen Lupo heeft 230 pk

Voor als een Volkswagen up! GTI niet genoeg is.

Gisteren publiceerden we de rijtest met de nieuwe up! GTI met 115 pk. Een leuke auto, ondanks het ‘geringe’ vermogen, maar er zijn mensen die geen genoeg nemen met ‘leuk’ en die liever voor ‘spectaculair’ gaan. En zo komen we vanochtend uit bij dit staaltje huisvlijt. We hebben hier te maken met een Volkswagen Lupo voorzien van een motorblok uit een eerste generatie Audi TT. Deze 1.8 turbo had oorspronkelijk 180 pk (ook op kenteken) maar volgens de verkoper van de Lupo is dat aangepast naar ongeveer 230 pk dankzij het aanpassen van het motormanagement en de inlaat. Geen paniek! Hij is nog rustig te rijden hoor mensen, want hij heeft zes versnellingen.





Los van de motorpret is er ook esthetisch het één en ander aangepast. Zoek de tankdop! Juist, die ga je niet vinden tenzij je het rechter achterlicht wegklapt. Verder zijn de knipperlichten verhuisd naar de koplampunits en zijn de handgrepen, dakgoten, het derde remlicht en de deursloten allemaal foetsie. Dat noemen ze ‘cleanen’ in tuningland. De wielkasten zijn overigens maximaal gerold om plaats te bieden aan de 9j Brock B5 velgen. De kleur is bruin met goud en metallic.

In het interieur twee stoelen die per stuk al meer kosten dan sommige tweedehands Lupo’s: elke Cobra Misano met Nappa-leder en gespoten achterkant kost namelijk €1200. Ook is er een halve kooi geïnstalleerd, zijn schroefgaatjes gecleand en is er een Gladen Audio stereo geïnstalleerd.

Hebben? De Lupo kost net zoveel als tien Cobra Misano’s’: €12.000 en hij is van jou. Da’s minder dan een beetje Lupo GTI doet tegenwoordig, dus grijp je kans!

Met dank aan @Bierbuik voor de tip!