Stand na GP Japan 2023 + 6 dingen die ons opvielen

Je had ‘m al verwacht: de stand na de GP van Japan 2023 en enkele dingen die ons opvielen aan afgelopen weekend.

Mooi hoe er in sommige interviews werd gesproken over het einde van de hegemonie van Red Bull Racing. Dat de teams eindelijk in lopen. Red Bull dat niet meer kan ontwikkelen en de rest wel. Ja.

Nou, die gemaakte spanning bouwde mooi op, maar het zakte in elkaar als een mislukte soufflé (een echte dan, niet zo’n rubberen ding van de snackbar). Red Bull was enorm snel en dan met name hun eerste rijder. Er was niets dat in de buurt kwam. Het punt is gemaakt.

Gelukkig hebben we op de redactie een combinatie van Arabica, Robusta en Liberica om een beetje wakker te blijven, want de race was niet waanzinnig spectaculair. Zeker niet als je maar een paar uurtjes slaap hebt gehad.

Verstappen weer terug waar ‘ie was.

Zoals gezegd: verstappen stelde orde op zaken. Hij was niet een klein beetje sneller, maar echt een hele boel sneller. Het verschil met de rest van het veld was wederom immens. We krijgen bijna medelijden met Sergio Pérez, want het maakt niet uit wat hij doet, hij is telkens een halve seconde trager.

Dat doet wat met een mens. Verstappen lijkt het allemaal nuchter te beschouwen: gasgeven en gaan. Enig nadeel, hij kan straks tijdens de GP van Qatar tijdens een sprintrace de titel pakken. Wordt je kampioen, kan je niet eens feesten omdat je de dag erna nog moet werken…

Aston Martin zet lijn niet door

Bij Aston Martin Racing vallen drie dingen op:

Ten eerste de wet van de remmende voorsprong. Eén update pakte niet goed uit en sindsdien zijn Mick Krack en de zijnen op zoek naar snelheid.

generic, Suzuka Circuit, GP2316a, F1, GP, Japan Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team

Ten tweede is het verschil tussen Alonso en Stroll wederom veel te groot. Dat kan gewoon niet. Lance Stroll laat te weinig zijn waarom hij in een topteam als Aston Martin mag rijden. Ja, hij komt uit de koker van Lawrence Stroll, maar dit begint een beetje maf te worden.

Ten derde is de boordradio van Alonso niet meer zo leuk zoals de eerste 10 races. Wat dat betreft is het met de Spanjaard wel ‘Jantje lacht, jantje huilt.’

Waarom Ricciardo voor Lawson?

Als Daniel zo belangrijk is voor het merk, maak ‘m manager van de hospitalitiy unit of ambassadeur. Bij dit team moet de jeugd excelleren. En dat gebeurt nu structureel niet. Nyck is een lieverd, maar een 28 jarige rookie naar de F1 halen is raar. Kvyat daar zo lang laten zitten was overigens ook raar (net zoals Hartley naar het team halen). Het stomst is: Liam Lawson is gewoon een prima coureur die nu al een paar races keurig meedoet en af en toe verrast. Dus de aankondiging vonden we op zijn minst opmerkelijk, alhoewel Ricciardo wel eventjes de kans moet krijgen de komende races om zichzelf te bewijzen.

McLaren serieus snel

Het is geweldig om te zien dat er vier teams zijn die structureel om de podia kunnen strijden. McLaren wist ons al een paar keer te verrassen met puike prestaties, maar ze beginnen structureel te worden. Vooral op hele snelle ‘echte’ circuits, zoals Suzuka, Spa en Silverstone. McLaren was in de trainingen en races al heel erg snel, maar dat ze ook in de race zolang vooraan mee zouden doen, hadden we niet verwacht.

Zeker niet omdat de McLaren nog wel de banden kan opvreten. Wat dat betreft hadden ze een voordeel dat de compounds C1, C2 en C3 waren. Uiteindelijk was trouwens het verschil tussen Oscar Piastri en Lando Norris duidelijk. De Australiër is by far de beste nieuwkomer, maar Norris is nu nog een klap sneller.

Sergio Pérez

We snappen dat internationaal Pérez een populairere F1-coureur is dan Verstappen. Althans, dat Mexico groter is dan Nederland. De ‘Max en Checo krijgen geen gelijke behandeling’-consensus kan echt de prullenbak in. Het enige dat Checo namelijk hoeft te doen is niet crashen en die auto zijn werk te laten doen. Als het niet meezit met Sergio, dan kan hij de auto rare dingen laten doen.

Maar liefst drie keer maakte Pérez tijdens de race een inschattingsfout en elimineerde hij uiteindelijk zichzelf. Naar verluidt heeft de man uit Guadalajara een clausule dat hij niet naar AlphaTauri gezet kan worden, maar wellicht heeft Red Bull een ‘wet newspaper’-clausule. Als Perez namelijk als een natte krant blijft rijden in een topauto, kunnen ze beter verder gaan shoppen. Daniel in de Red Bull en Lawson naar AlphaTauri?

Mercedes rijders management

Het voordeel van een zwak takje als Sergio Pérez, is dat ze bij Red Bull zich geen zorgen hoeven te maken over teamorders. Bij Mercedes GP zitten ze nu een klein beetje met een dilemma. Volgens diverse Britse media is dit het beste rijdersduo van het van het veld, Daar valt zeker iets voor te zeggen, alhoewel bij McLaren Racing en de Scuderia Ferrari er ook prima rijdersduo’s zijn.

Het grote probleem is dat Russell eigenlijk ietsje beter moet zijn dan dat hij is. Hamilton is alsnog de snellere coureur en sowieso iets gewiekster en slimmer. Pierre van Hooydonk zou zeggen dat Hamilton meer ‘gogme’ heeft (en dat Flavio Briatore schimmige dealtjes deed.)

Rijderskampioenschap

Hier is Max Verstappen nog geen kampioen, maar met een beetje pech wordt hij dat in Qatar tijdens een sprintrace. Pijnlijk voor Russell: hij moest Hamilton voorlaten, werd verschalkt door Sainz en daardoor zakt hij van 7 naar 8, terwijl Norris een plaatsje stijgt. Piastri stijgt twee plaatsen, terwijl Gasly en Stroll een plaatsje zakken.

De stand na de GP Japan 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Coureur Team Punten 1 Verstappen Red Bull 400 2 Sergio Pérez Red Bull 223 3 Lewis Hamilton Mercedes 190 4 Fernando Alonso Aston Martin 174 5 Carlos Sainz Jr. Ferrari 150 6 Charles Leclerc Ferrari 135 7 Lando Norris McLaren 115 8 George Russell Mercedes 115 9 Oscar Piastri McLaren 57 10 Lance Stroll Aston Martin 47 11 Pierre Gasly Alpine 46 12 Esteban Ocon Alpine 38 13 Alexander Albon Williams 21 14 Nico Hülkenberg Haas 9 15 Valtteri Bottas Alfa Romeo 6 16 Zhou Guanyu Alfa Romeo 4 17 Yuki Tsunoda AlphaTauri 3 18 Kevin Magnussen Haas 3 19 Liam Lawson AlphaTauri 2 20 Logan Sargeant Williams 0 21 Nyck de Vries AlphaTauri 0 22 Daniel Ricciardo AlphaTauri 0

Constructeurskampioenschap

De champagne kan open, Red Bull Racing is kampioen bij de constructeurs, ondanks dat Pérez geen punten haalde en er nog vele races te gaan zijn. Voor de zesde keer zijn ze nu wereldkampioen. Daarmee komen Lotus (7 titels), Mercedes en McLaren (beide 8 titels) in zicht. Verder niet heel veel bijzondere veranderingen, nog niet althans. McLaren begint in rap tempo te klimmen. Bij Aston Martin komen de punten voornamelijk van één coureur en als het een beetje tegenzit, scoren ze niets, terwijl McLaren twee topcoureurs heeft die nu de punten binnenhalen.

De stand na de GP Japan 2023 in het constructeurskampioenschap is als volgt:

Positie Team Punten 1 Red Bull Honda RBPT 623 2 Mercedes 305 3 Ferrari 285 4 Aston Martin 221 5 McLaren 172 6 Alpine 84 7 Williams 21 8 Haas F1 Team 12 9 Alfa Romeo 10 10 AlphaTauri 5

Kwalificatieduel

Een bijzondere kwalificatie, want de meeste coureurs die achter stonden op hun teammaat, hebben teruggeslagen. Hierdoor hebben we nu ook drie maal een gelijkspel bij Ferrari, McLaren en Alpine F1 Team staat het 8-8! Ook bijzonder: Piastri en Magnussen versloegen ook hun teammaat. Alonso, Bottas en met name Albon hebben geen kind aan hun teammaat.

De stand na de GP Japan 2023 in het kwalificatieduel is als volgt:

Coureur Coureur Verstappen 14 Pérez 2 Alonso 13 Stroll 3 Russell 8 Hamilton 8 Leclerc 8 Sainz jr. 8 Norris 12 Piastri 4 Ocon 8 Gasly 8 Hülkenberg 11 Magnussen 5 Guanyu 5 Bottas 11 Tsunoda 8 De Vries 2 Tsunoda 1 Ricciardo 1 Tsunoda 3 Lawson 1 Albon 16 Sargeant 0

Snelste raceronde

Tuurlijk joh, ook deze moest Verstappen hebben. Nu was de Nederlander het gehele weekend al de snelste op de baan. Uiteindelijk was de tijd van 1:34.183 voldoende voor het laatste punt.

De onderlinge stand na de GP Japan 2023 qua snelste racerondes is als volgt:

Coureur Team Aantal snelste racerondes Verstappen Red Bull 6 Hamilton Mercedes 3 Pérez Red Bull 2 Russell Mercedes 1 Zhou Alfa Romeo 1 Alonso Aston Martin 1

Driver of the Day

Met dit soort relatief saaie races is het altijd lastig op wie men gaat stemmen. Ja, Verstappen won maar die wint altijd. Men stemt altijd graag op de outsider c.q. de verrassing van het weekend. En dat is Oscar Piastri. Hij kreeg 28% van de stemmen. Het is een geweldig seizoen voor de Australiër en ondanks dat Norris toch wel erg ver voor lag, kunnen we niet anders dan een diepe buiging maken voor Oscar. Sommige rookies dit jaar kunnen (en konden) niet overtuigen, maar Piastri is een zeer welkome aanvulling voor de sport.

De onderlinge stand na de GP Japan 2023 qua Driver of the Day nominaties is als volgt:

Coureur Team Aantal nominaties Sergio Pérez Red Bull 3 Max Verstappen Red Bull 3 Lando Norris McLaren 2 Fernando Alonso Aston Martin 2 Carlos Sainz Jr. Ferrari 2 Lewis Hamilton Mercedes 1 Esteban Ocon Alpine 1 Alex Albon Williams 1 Oscar Piastri McLaren 1

Heeft de Autoblog-redactie de race goed voorspeld?

Ja, Max Verstappen hadden ze alledrie goed geraden. Zowel in de top 3 als op de juiste positie. Ergens ontkennen de heren het bestaan van het team van McLaren, want meetal kiest men voor coureurs van Mercedes of Ferrari of een 1 coureur van Aston Martin. Maar het waren nu dus Piastri en Norris. Wedden dat ze de volgende keer wél genoemd worden?

De stand na de GP Japan 2023 in het redactie-klassement is als volgt:

Redacteur Punten Jaap (VER, HAM, RUS) 89 Wouter (VER, SAI, HAM) 73 Michael (VER, SAI, LEC) 85

Deze Grands Prix zijn al verreden:

Deze Grands Prix staan nog op de kalender:

De eerste mensenrechten van de GP Qatar worden geschonden op 6 oktober om 15:30.