Kabinet maakt 125 miljoen euro vrij voor waterstof

Het kabinet trekt de portemonnee voor de verdere ontwikkeling van waterstof.

Alles op één paard wedden. Het is nooit verstandig en iedereen in een elektrische auto proppen gaat ook niet werken. Overheden moeten naar alternatieven kijken. Autofabrikanten doen dat wel en hebben samenwerking nodig om die alternatieven ook vorm te kunnen geven.

125 miljoen euro voor waterstof

Toyota, BMW, Mercedes-Benz en ook Hyundai zijn merken waarvan we weten dat ze druk zijn met de ontwikkeling van waterstofauto’s. Voor deze partijen is het goed nieuws dat het demissionaire kabinet 125 miljoen euro vrijmaakt om waterstof als brandstof te stimuleren. Dat heeft demissionair staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) bekendgemaakt.

Voor de transportindustrie zijn er brede toepassingen te bedenken. In mindere mate ook voor personenauto’s. Of dit ook echt een succes gaat zijn is nog maar de vraag. Het is dure en complexe technologie. En meer dan 100.000 euro betalen voor een reparatie aan je waterstof Hyundai is ook zo wat hè.

Waterstof in Nederland

Waterstof is al jaren te tanken in Nederland. Het aanbod tankstations is echter minimaal. Het is serieus kijken waar je kunt kijken als je gaat rijden met een waterstofauto, anders kom je simpelweg in de problemen. Het handjevol tankstations die er nu zijn krijgt eindelijk een uitbreiding. De 125 miljoen euro is deels afkomstig uit het Klimaatfonds.

Het geld gaat onder meer gebruikt worden om ongeveer 40 waterstoftankstations te bouwen. Daarnaast kunnen transportbedrijven vanaf volgend jaar subsidie aanvragen. Een vereiste van deze aanvraag is dat het transportbedrijf investeert in tenminste één tankstation en ongeveer 10 tot 15 waterstofvoertuigen.

Met dit laatste hoopt het demissionaire kabinet twee vliegen in één klap te slaan. Als bedrijven inderdaad gebruik maken van de subsidie komen er zowel nieuwe waterstoftankstations als waterstofauto’s. Dan komen die tankstations er ook niet voor niets.

EU eist waterstoftankstations

Het is niet alleen een doelstelling van het demissionaire kabinet om een landelijke dekking van waterstoftankstations te hebben. Brussel eist dat in 2030 langs alle Europese hoofdsnelwegen waterstoftankstations te vinden zijn. Dat is in Nederland nog lang niet het geval, dus is er werk aan de winkel de komende jaren om aan die eis te kunnen voldoen.

Foto: Toyota Mirai waterstofauto