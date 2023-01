Panamera S met handbak is bruine heerlijkheid

We hebben een Porsche Panamera S met handbak gevonden!

Met veel Duitse auto’s is de uitvoering zo mogelijk belangrijker dan de auto zelf. Een Mercedes-Benz G-Klasse (G500, geen AMG) in het donkergroen met bruin leer en kleine wielen is ultra-chique. Een door Brabus onder handen genomen exemplaar is fout maar goud en als je naar Keyvany of Mansory gaat is het enkel fout.

De Porsche Panamera is ook zo’n auto. De eerste generatie is al niet moeders mooiste, dus de uitvoering doet ook hier wonderen. Matzwart met Topcar bodykit? Nein. Maar deze bruine Panamera S met handbak is precies helemaal goed.

Met atmosferische V8 én achterwielaandrijving

Ja, dat lees je goed. Met handbak. De Porsche Panamera is namelijk met een handbak geleverd. Je ziet ze af en toe voorbij komen in combinatie met de V6 (die gewoon Panamera heet).

Van 2009 tot 2012 was de Panamera S met V8 ook leverbaar als handbak. Iedereen koos uiteraard voor de PDK-automaat. Porsche zag dat ook in en haalde de handbak uit het gamma in 2012. Sindsdien heeft een Pana altijd een automaat.

Geregeld zitten we op de alle occasionsites te zoeken naar een versie met handbak. In de meeste gevallen betreft het een foutje van de verkoper, die per ongeluk ‘handbak’ heeft aangevinkt bij een exemplaar met PDK. Maar vandaag hebben we geluk! We vonden er twee, beide in Frankrijk. En deze bruine Panamera S met handbak is wat ons betreft het lekkerst.

Prijs Panamera S met handbak

Het is een van de eerste exemplaren, uit september 2009. De kleur geeft de auto iets treurigs op een Joachim Scheurbuick-esque wijze. Je wordt er een beetje melancholisch van, maar je blijft wel kijken.

Sinds 2009 is er slechts 50.000 km mee gereden, dus het is nog een vers exemplaar. Wel is de prijs een tikkeltje hoog, naar onze mening. De verkopende partij wil er namelijk heel erg 65 mille voor hebben.

Dat is wel serieus geld voor een auto die je altijd gaat houden. Niet zozeer om dat je nooit meer anders wil, maar omdat het serieus incourante waar is waar niemand op zit te wachten. Oh, en zoals @bart1976 (aka Uli) heel scherp opmerkt: “voor die 65 mille mogen ze de deuk er wel even uitdrukken…”. Interesse? De advertentie kun je hier bekijken!

