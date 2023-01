Yamaha vindt traag zelf rijdende motor uit

Yamaha vindt de traag zelfrijdende motor uit. Of nou ja, soort van.

Zelfrijdende auto’s zijn al een tijdje een dingetje in de autowereld. Niet dat de straten al wemelen van de autonome auto’s, maar ‘er wordt aan gewerkt’. Met name Tesla vangt veel aandacht op dit vlak, daar Elon Musk ons een paar jaar geleden al een miljoen robo-taxi’s beloofde. Het lijkt voorlopig allemaal wat moeizamer te vlotten dan verwacht.

Enfin, waar iedereen het heeft over autonome auto’s, is het misschien eigenlijk gek dat niemand het heeft over autonome motoren. Die nemen immers minder plaats in en meestal zitten mensen toch alleen in de auto. Als dan ook nog eens ongelukken een ding van het verleden zouden zijn, kan je feitelijk gewoon met je spijkerbroekje zonder helm de show stelen met het haar in de wind. Enige nadeel blijft natuurlijk regen en dergelijke, maar daar moet een mouw aan te passen zijn.

Nu is het ding natuurlijk bij motoren, dat als ze stil staan, ze in principe omvallen. Dus dat is een extra horde om te overkomen ten opzichte van autonome auto’s. Er zijn wel manieren om dit tegen te gaan, zoals een gyroscoop, maar dat is nogal omslachtig. Fabrikanten werken echter aan andere methodes. En zo heeft Yamaha nu een motor met AMSAS, wat staat voor Advanced Air to Air Medium Range Missile Advanced Motorcycle Stability Assist System.

Het systeem gebruikt een zes-assige Inertial Measurement Unit (IMU) om een stel actuatoren aan te sturen. Deze houden de motor bij stilstand en op lage snelheden tot zes kilometer per uur, vanzelf recht. Yamaha heeft het nog niet direct over een toepassing in volledig autonome motoren. Het systeem is vooral bedoeld om motormuizen uit de brand te helpen bij het manoeuvreren op lage snelheid. Dat is namelijk juist wanneer het vaak fout gaat. Waarvan akte…